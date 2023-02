Famosa humorista y ex candidata a concejala en Salta cayó del tercer piso y está grave

Según trascendió, la pareja de la ex candidata a concejal llamó a las autoridades luego de que, aparentemente, se hubiese caído del tercer piso. Inmediatamente, se la trasladó en código rojo al nosocomio, debido a que la víctima se encontraba inconsciente y con una herida en la cabeza.

El diagnóstico de la humorista es de traumatismo de cráneo grave, con intubación endotraqueal. De acuerdo al testimonio de su pareja, la víctima se encontraba alcoholizada cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo por las escaleras.

Todo este episodio, que terminó con la detención de la pareja de Camila Spears, sucedió ayer alrededor de las 18 horas. Actualmente, la joven se encuentra en estado de coma a partir de las numerosas fracturas sufrida

Sin embargo, esta versión no termina de cerrar en las autoridades, motivo por el cual la fiscalía determinó la detención de la pareja de Camila Spears.

Además, el caso fue girado a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género. Por lo pronto, familiares y allegados solicitan una cadena de oración debido al grave estado de salud de la joven.

De acuerdo a su relato, a las 18 Hs del miércoles llamó a Camila y su novio atendió. "No quédate. No vengas, tu hermana esta durmiendo. A la hora me llama y me dice que me venga urgente al San Bernardo. ‘Tu hermana se partió la cabeza', así me dijo", confesó Jorgelina Maza.