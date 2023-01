David Crosby, el dos veces miembro del Salón de la Fama de Rock & Roll, falleció a los 81 años. Su esposa, Jan Dance, confirmó su fallecimiento tras “una larga enfermedad”. “Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y su alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su legendaria música”, expresó en un comunicado. “Paz, amor y armonía a todos los que conocieron a David y a aquellos a los que tocó. Le echaremos mucho de menos”, finalizó.

Uno de los pioneros

Cantante, guitarrista y compositor, inició su carrera musical junto a su hermano durante la infancia, pero luego se unió a Roger McGuinn, con quien fundaron la mítica The Byrds junto a Gene Clark y Chris Hillman. La banda tuvo mucho reconocimiento y se recuerdan, principalmente, tres canciones: Mr. Tambourine Man, un cover del clásico de Bob Dylan, Turn Turn Turn y I Fell a Whole Lot Better, que también fue regrabada por el argentino Charly García.

Durante una relación sentimental con la cantante folk canadiense Joni Mitchell, conoció a Neil Young y Stephen Stills. Tras la separación de The Byrds, se unió a estos y a Grahan Nash para crear la banda folk-country Crosby, Stills & Nash, que contaba con colaboraciones de Young.

El primer concierto de la agrupación fue durante el mítico festival de Woodstock y luego editaron importantes álbumes. Pero los egos pudieron más y la agrupación terminó disolviéndose. Continuó su carrera como solista y su última grabación fue en 2021.

Una vida marcada por los problemas

El músico tuvo varios inconvenientes de salud que se relacionaron, en varias oportunidades, con el consumo de drogas y alcohol durante años. En 1982 fue arrestado en Dallas por posesión de drogas y condenado a cinco años de prisión, aunque solo pasó cinco meses tras las rejas.

En 1994 recibió un trasplante de hígado, que pagó el músico Phil Collins, luego de ser diagnosticado con hepatitis C. Ingresó en el Salón de la Fama del Rock n’ Roll por su participación en The Byrds y Crosby, Still, Nash & Young y se lo recuerda por sus baladas punzantes y armónicas, así como por su honestidad brutal y su defensa del pacifismo.

Estas son algunas de sus obras más recordadas: