Etchecopar se cruzó con Cristina Pérez: "No sos buena compañera"

La periodista de Telefé, Cristina Pérez y Baby Etchecopar protagonizaron un tenso cruce al aire de radio Rivadavia en el momento que la conductora recibía el pase a su programa.

Todo comenzó cuando Baby en el final de su programa dio a entender que existía una cercana relación entre el diputado Máximo Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, enfrente de sus colegas. El comentario con tinte "sexual", le cayó mal a su compañera que se atrevió a criticar la manera con la que estaba hablando de las mujeres.

En este sentido, Pérez intentó sacarlo de ese lugar: “Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”. En ese momento, Etchecopar se enojó y chicaneó a la conductora: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”.

Asimismo, agregó: "¿Sabés por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando estás ejerciendo el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez, te quiero mucho".

Después de cruzar esas palabras, muy tranquila y fiel a su estilo, Cristina decidió insistir en su postura y manifestó ser "súper respetuosa", es por eso que no se mete "con quién se acuesta la gente".

El conductor decidió levantarse de su silla inmediatamente y se fue. Antes, lanzó: "Te quiero igual, quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas... pero no tengo más ganas de hacer pases con vos".