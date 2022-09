Esto dijo Mauro Icardi sobre el supuesto romance de Wanda con L-Gante

Durante su estadía en la Argentina, Wanda Nara fue vinculada con el músico L-Gante, a quien conoció en un evento en diciembre de 2021. “L-Gante estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo. Están compartiendo una relación de amistad profunda”, expresó Mariana Brey en Socios del espectáculo, y Mauro Icardi -desde Turquía- marcó la cancha de inmediato.

Horas antes de debutar en el Galatasaray, club al que llegó gracias a la gestión de su esposa y mánager, el futbolista le hizo frente a los rumores malintencionados y compartió un dulce collage con fotos junto a la empresaria, que siguió el partido a través de una videollamada con sus hijos.

“Falta poquito”, comentó el rosarino en referencia al reencuentro con su mujer, que será en los próximos días. Por ahora, ella se encuentra en Buenos Aires grabando ¿Quién es la máscara?, donde se desempeña como investigadora junto a Karina La Princesita, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani.

Con respectyo al supuesto affaire de Wanda con el representante de la Cumbia 420, su hermana, Zaira Nara habló de los rumores de romance

Durante un móvil con LAM, la modelo no pudo esquivar la pregunta sobre el impensado vínculo que existiría entre su hermana y el cantante de cumbia 420. Indignada, respondió: “¡Déjense de joder! Nos encanta la música. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante. Capaz uno dice me gusta su música y ya... Podés bailar un tema, te podés sacar una foto”.

Ángel De Brito quiso saber si el artista es el tipo de hombre que le podría llegar a interesar a la empresaría, y ella se mostró fastidiosa: “No sé, ni idea. Nunca lo hablamos. Ella está casada. Cuando estás en pareja no hablás tanto de los tipos de hombres”.

La amenaza de Mauro Icardi a Wanda Nara antes de firmar con el Galatasaray de Turquía

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en boca de todos por los nuevos rumores de separación. Esta vez, aseguran que él no está nada contento con el nuevo trabajo de la empresaria en la Argentina -donde se desempeña como investigadora del programa ¿Quién es la máscara?-, y ella se habría cansado.

“Me llega información de una editorial importante que tendrá su tapa próximamente en donde se confirma esto. Seguramente los protagonistas salgan a poner paños fríos, pero te vamos a mostrar con pruebas por qué pasa esto. Ellos se venían mostrando juntos en redes y todo parecía normal, pero parece que se complicó con la firma del contrato del club turco”, explicó Luli Fernández al aire de Socios del espectáculo.

La panelista añadió que el futbolista amenazó a su mujer con una frase sobre su carrera deportiva. “Si vos no venís a Turquía yo no firmo”, le habría dicho, y para que él no colgara los botines se trasladó a Estambul junto a sus cincos hijos. El jugador le vive declarando su amor en Instagram, pero ella se muestra distante. Sin embargo, en las redes no dudan de que todo es un invento para acaparar la atención, como ocurrió con la difusión del audio donde ella reconocía que iba a pedirle el divorcio.