"Estaba en otro plano": el video de Chano que alertó a sus seguidores

Luego de un par de años tormentosos, Chano Charpentier volvió a los escenarios tras atravesar un brote psicótico en el que culminó con el fatídico episodio con el cantante herido de bala por un policía que lo mantuvo internado en terapia intensiva. Tiempo después ingresó a un centro de rehabilitación.

Durante este fin de semana las alarmas se volvieron a encender luego de que los seguidores del músico realizara un presentación este sábado en el Teatro Gran Ituzaingó por lo que se volcaron a las redes sociales mostrando su preocupación.

El video lo grabó la psicóloga Florencia Rodríguez, y dio detalles del estado de salud del exlíder de Tan Biónica en Mañanísima, el programa que conduce Carmén Barbieri: "Yo fui a verlo como fan. Yo grabé el video".

"En ese tema, que se llama Loca, nadie entendía lo que estaba pasando. Escuchábamos la música, pero él estaba en otro plano. Él estaba totalmente desestabilidad y cada vez estaba peor", afirmó la profesional.

Analizando la historia de Chano con las drogas, Rodríguez continuó: "Una persona que padece consumo problemático es una persona que no puede tolerar la angustia. En el fondo, puede ser una persona que se sienta vacía, sola", concluyó.

Repercusiones en redes

"Nunca vi tan mal a Chano como este recital, tocó una hora apenas pudiéndose mantener parado, tengo el alma rota de verlo así", escribió una usuaria en su cuenta personal de Twitter.

"No se podía ni mantener parado, no sabía las canciones, no abría ni los ojos. Se fue sin saludar. Tantos años, exactamente 10 años en el fandom y hoy me lleve conmigo la tristeza más grande del mundo Chano en Ituzaingó", detalló otra seguidora muy afectada.

Y cerró indignada otra fanática por la falta de un equipo que respalde a Charpentier en sus shows: "Muy triste ver a Chano así anoche. Ojalá su gente cercana lo rescate sino dentro de poco vamos a llorarlo de nuevo".