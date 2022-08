Escracharon en Twitter a Emilia Mernes por "ratonear ropa"

Una usuaria de Twitter, cuyo usuario es @poroteras, expuso testimonios contra Emilia Mernes de varios dueños de emprendimientos de indumentarias, quienes la acusan de estafarlos.

El extenso hilo que muestra las declaraciones de emprendedores que han llegado a acuerdos de intercambio publicitarios con quienes trabajan para Emilia, con la promesa de que usará las prendas de vestir en sus producciones o que subirá imágenes a sus redes e identificará a las marcas; sin embargo, nada de eso ocurrió.

La tuitera inició así: "¡La Estafa de Emilia Mernes! Abro hilo con testimonios sobre como la cantante argentina Emilia Mernes, junto a su equipo de estilistas, se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos. A continuación les voy a mostrar capturas con los relatos de emprendedoras y el mal manejo que tuvieron con Emilia reiteradas veces. Por decisión y seguridad de los emprendimientos, algunos de ellos decidieron hacer sus historias de manera anónima".

Uno de los negocios denunció que en febrero le solicitaron algunas faldas para Emilia, con la promesa de que la artista las usaría en uno de sus nuevos videoclips, ya que estaba por estrenar su último EP. Pero con el pasar de las semanas, el emprendimiento empezó a notar que sus productos no estaba reflejados en ningún lado, a lo cual el equipo de Mernes le afirmó que las usaría en su gira por Europa, cosa que tampoco sucedió.

Luego de esperar 5 meses, optaron por pedirle las prendas de vuelta, ya que en teoría la cantante nunca usó las prendas, y se encontraron con que debían pagar ellos la motomensajería, pero lo peor es que "las faldas están más cortas, con algunas modificaciones. La negra está mal usada y mal modificada".

Otro testimonio aseguró que al recibir el pedido de las prendas para Emilia, su equipo le dejó en claro que no podían hacer post o etiquetarlos como parte de la promoción, pero que el intercambio consistiría en que el emprendimiento tome las imágenes de la estrella de la música con la ropa. Sin embargo, el equipo de Mernes les hizo llegar videos y fotos en los que casi no se podía distinguir que era la cantante.

La tuitera expuso que esto solo ocurriría con este tipo de casos, ya que la intérprete de "Cuatro Veinte" sí usa sus redes para promocionar grandes empresas: "Uno de los argumentos que utilizan para cagar a la gente es que Sony (su discográfica) no los deja promocionar a las marcas. Acá abajo mostramos pruebas de cómo no tienen problema cuando se trata de marcas conocidas/internacionales. Al tratarse de una marca popular ellos no tienen problema de arrobar, pero cuando se trata de la gente que realmente le hace canje se ve que se olvidan".

"¡Como estos hay cien ejemplos más! y ni hablar de todos los emprendimientos que se quedan callados por miedo y por no querer tener quilombo con sus tiendas. Un dato no poco importante, como a Emilia Mernes le encanta hablar sobre la ropa cara que usa, ya que es lo único que hace referencia en sus canciones, pero la realidad es que lo único que hace es ratonear prendas a personas con menos poder que ella", concluyó @poroteras con el hilo.