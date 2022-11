Entergalactic: la película animada que es tendencia en Netflix

No, la película Entergalactic no es la adaptación de una canción de los Beastie Boys. Se trata de la interpretación visual del último álbum de Kid Cudi, y el resultado, ya recién estrenado en Netflix, es del todo deslumbrante. Reconocemos su valía en las siguientes líneas a la par que recordamos aciertos y errores pasados en esto de poner imágenes a la música.

Codirigida y coescrita por el propio Cudi, Entergalactic es una nueva vía para la adaptación de álbumes conceptuales. Se ha elegido una exquisita animación, más cercana a la los caminos abiertos por esa obra maestra que es Spiderverse que a la tendencia general en lo que llevamos de siglo y más allá. La intimidad y la cotidianeidad de un amor que nace encuentra así feliz acomodo en su nueva forma. Aquí tenéis su tráiler de estreno, que deja a las claras sus intenciones.

La adpatación de álbumes al cine es un enorme crisol que ha dado interesantes obras como las basadas en el Yellow Submarine de The Beatles o The Wall de Pink Floyd. Apuestas arriesgadas donde la animación, en total o en parte, tenía gran importancia.

También existen auténticas bizarradas, como el Tommy de The Who a cargo de un desatado Ken Rusell o la infumable versión del Sargento Pepper de los Beatles en manos de los Bee Gees. En medio, la inspiración como base en las irregulares Yesterday (premisa interesantísima horriblemente desperdiciada) y Across the Universe (flojete musical con vocación social), basadas ambas en la música de los inevitables Beatles, o Cegado por la luz (que se mira en la música de Bruce Sprinteen).

Entergalactic se alinearía, al margen de todo es batiburrillo, junto a músicos como Steven Wilson y su visión expansiva de la música. En aquel caso las ideas dieron forma a un estimable y melancólico videojuego, Last Day of June, en este, a una estimulante y animada crónica del amor. Bienvenido sea.