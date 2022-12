Encontraron muerto de un disparo a DJ Stephen 'tWitch' Boss

El famoso musicalizador del programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, DJ Stephen tWitch Boss, fue encontrado muerto de un disparo en un hotel de Los Ángeles.

La policía investiga un aparente suicidio del artista, que tenía tan solo 40 años. Su esposa dio a conocer la noticia a través de las redes sociales y escribió: "Te extrañaremos".

Según revelaron fuentes periodísticas, fue justamente su pareja, Allison Holker, quien se acercó desesperada a una estación de policía de Los Ángeles el martes para denunciar que Stephen se había ido de casa sin su automóvil, algo que no era propio de él.

Después, las autoridades recibieron una llamada por un tiroteo en un hotel, donde encontraron sin vida al DJ por una aparente herida de bala autoinfligida.

'tWitch' junto a su amiga Ellen DeGeneres

"Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans", declaró a People la esposa de tWitch.

DJ Stephen Boss comenzó en el mundo del entretenimiento en 2008 cuando quedó en segundo lugar en So You Think Can Dance. Luego pasó a la actuación, obteniendo varios papeles en los que podía mostrar sus habilidades de baile. Interpretó a Jason en la franquicia de películas Step Up, y también estuvo en Magic Mike XXL. Stephen debutó en el programa de Ellen en 2014 y continuó hasta que el programa terminó en mayo de 2022. Se convirtió en productor ejecutivo del ciclo en 2020.