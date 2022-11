En la casa de Gran Hermano se podrá ver el Mundial con ciertas condiciones

La edición de Gran Hermano 2022 tendrá la particularidad de que los participantes podrán seguir el Mundial de Fútbol que comenzó este domingo en Qatar.

Desde la producción idearon un plan para que, en la casa más famosa del país, se puedan seguir los partidos, sin embargo, la propuesta tiene sus matices e incluirá a unos pocos.

Cabe destacar que, en la casa de Gran Hermano, la idea es que todos los que están dentro del estudio adaptado como hogar, no tengan acceso a las redes sociales y estén completamente aislados de todo lo que sucede en el exterior.

El Mundial de Qatar 2022 en la casa de Gran Hermano

Al momento del partido, los elegidos podrán ver el encuentro en una televisión que esté dispuesta especialmente para aquellos que superen desafíos que plantee la producción de forma semanal.

Se contrató a un relator (Hernán Feler) abocado solo a la transmisión que tendrá lugar en el famoso set hogareño.

Feler tendrá la misión de realizar una trasmisión que no revele absolutamente nada de lo que sucede fuera de la casa de Gran Hermano, ya que se rompería una de las reglas de oro del programa televisivo.

Lo otro para prestar atención es que ni Telefe ni Pluto TV tienen los derechos de los partidos, por lo que se intuye que sólo se podrá ver a los participantes viendo el televisor desde un ángulo que no infrinja esa condición.

El relator del Mundial en la casa de Gran Hermano

Hernán Feler, periodista de TyC Sports y DSports Radio, es el elegido por Telefe para relatar los partidos de la Scaloneta en la casa de Gran Hermano.

En una entrevista reciente Feler contó algunos detalles particulares de la particular misión y experiencia que deberá llevar adelante.

Hernán Feler durante el Mundial de Rusia 2018

“Será idéntica a la que hago para un relato convencional de televisión, pero no tendré comentarista ni campo de juego. Voy a ser la única persona que va a relatarles el partido a los chicos de GH. Yo lo único que puedo hacer es relatar el partido, no puedo hablar ni contar nada de lo que ocurre en el mundo exterior y no puedo hacer comentarios de cosas que ocurren en la tribuna."

"De hecho, se está deliberando si la transmisión arranca con el pitazo inicial y termina con el pitazo final, para que los participantes tengan el menor contacto posible con el mundo externo. Más allá de esas restricciones será un relato normal, con mis hojas, planillas y marcadores de colores, como lo vengo haciendo en todos estos años de carrera”, destacó el relator para sobre cómo fue la preparación para esta particular misión de relato.

“Ellos no me van a ver ni van a interactuar conmigo, solamente escucharán mi relato del partido. Claramente, no será una transmisión convencional, porque me voy a tener que cuidar de las cosas que vaya a relatar, pero sin dudas que es un hermoso desafío este que me propone Telefe”, aclaró Hernán Feler.

"Para poder ver los partidos de la Selección, los chicos van a tener que ir superando las pruebas que Gran Hermano les vaya imponiendo. Por lo pronto relataré el primer partido contra Arabia Saudita, luego se verá. Todo depende de lo que ocurra dentro de la casa con los participantes. Espero que ninguno me haga una espontánea dentro de la casa y quiera mandarme a placa ¡ja!", dijo el relator sobre la permanencia de su programa.