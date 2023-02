En fotos: lo mejor del indie y el hip hop argentino, en el Luján Suena

Marilina Bertoldi. Foto: Mariana Santarossa

Este sábado se celebró en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro), la tercera edición del Luján Suena que, desde su primera edición, se configuró como un festival de encuentro entre el indie-rock y los géneros urbanos como el trap, el reggaetón y el hip hop.

Este año, miles de mendocinos y mendocinas disfrutaron de 17 bandas y artistas que fueron intercalando sus presentaciones en los escenarios Montaña y Bosque.

Yuls. Foto: Mariana Santarossa

Las puertas del predio se abrieron cerca de las 15 con el dj set a cargo de Chuky G y Antonieta; y luego, casi sin descanso, pasaron por el Luján Suena algunos cantantes y grupos locales como VHS, Batos, La Blunty, 1915, Yuls, Anyi y Feli Ruiz. También estuvieron presentes el grupo de folk bonaerense Silvestre y la Naranja y las jóvenes traperas Saramalacara y Taichu.

Anyi. Foto: Mariana Santarossa

Entre medio también estuvo Massacre, la banda de más trayectoria dentro del line up, que desplegó un espectáculo muy rockero como Niña Dios y La octava maravilla. Otro de los históricos que pasó por el festival fue Dante Spinetta, con temas de su proyecto solista como Mostro y algunos hits de Illia Kuriaky and The Valderramas como Culo.

Massacre. Foto: Mariana Santarossa

Dante Spinetta. Foto: Mariana Santarossa

Otra de las agrupaciones mendocinas que formó parte del Luján Suena 2023 fue Mi Amigo Invencible, que desplegó un show hipnótico que dejó al público con ganas de más, en el que combinó algunas de sus canciones más conocidas con tracks de Isla de Oro, su álbum de estudio más reciente.

Mi Amigo Invencible. Foto: Mariana Santarossa

Bajo la luz de la luna llena la que realizó su show fue Marilina Bertoldi, quien sorprendió al interpretar versiones muy diferentes de temas como Fumar de día o RACAT.

Marilina Bertoldi. Foto: Mariana Santarossa

El carisma de Julián Kartun y los hits de El Kuelgue no pasaron desapercibidos para el público que agitó al ritmo de En avenidas, Parque acuático y Bossa & people, entre otros temas. Una de las presentaciones más esperadas por los más jóvenes fue la de Acru quien, antes del cierre de la jornada, desplegó un intenso show de rap.

El Kuelgue. Foto: Mariana Santarossa

Bándalos Chinos despidió el festival con un espectáculo que comenzó con algunos problemas técnicos pero terminó a pura fiesta indie al ritmo de Vámonos de viaje, Isla y otros tantos hits. Mientras la gente descomprimía el predio Chuky G y Antonieta regresaron al escenario para darle un cierre bien movido al Luján Suena 2023.