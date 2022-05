El picante cruce en Twitter entre Ángel de Brito y Ricardo Montaner

Ricardo Montaner y Ángel de Brito no tienen la mejor relación, eso no es ninguna novedad. Pero no se habían cruzado directamente hasta ahora.

La gota que rebalsó el vaso fue en la noche de los Martín Fierro, cuando un periodista de LAM entrevistó al jurado de La Voz Argentina y, aunque Montaner no participó de la nota -ni siquiera estuvo en la ceremonia- si estuvieron Mau y Ricky, los hijos del cantante, que se mostraron un poco ofuscados por las preguntas.

La entrevista no le gustó al artista argentino-venezolano que, a través de Twitter, criticó fuertemente el programa. "Ejemplo de gente tonta, 'periodismo' tonto… se llama LAM o algo así. Viven en #Argentina, el país de #Spinetta #Charly #Diego #Borges #Sabato #Sabatini #Messi #Tinelli #Susana #Mirta #Sandro #Cerati #Mores", publicó en la red social.

Ángel de Brito no se quedó atrás y respondió con otro tuit muy áspero. "No estás a la altura de ninguno de nuestros artistas mencionados. La soberbia es un pecado capital. saludos, CACHITA", expresó.

Pero esa no fue la única publicación en contra de Montaner, ya que cuando Cinthia Fernández bancó su crítica con un "Amén", el conductor de LAM escribió: "Cachita esta alborotá; ahora baila el cha-cha-chá", burlándose de uno de los hits de Ricardo.

Y cuando Leo Arias bromeó aclarándole que le había faltado decir "bendiciones", de Brito arremetió por tercera vez tuiteando: "Óyeme cachita, tengo una rumbita pá que tu la bailes como bailo yo".