El papá de Camila Homs fulminó a De Paul: "Mi hija se merece otra cosa"

En las últimas semanas se habló de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están en "crisis" y que el jugador tendría intensiones de -cuando termine el Muindial- reconciliarse con la madre de sus hijos, Camila Homs.

Si bien no hay noticias confirmadas, trascendió que la rubia habría tenido "peleas" con Carlos Benvenutto, su novio, y que estarían en un impass. A partir de estos rumores, el que salió a hablar fue el padre de la modelo, Horacio Homs y lejos de hacer las paces, lanzó una filosa frase contra el futbolista.

"Él es buen chico, pero mi hija se merece otra cosa, está muy bien ahora", sostuvo el hombre respecto a las chances que existen de que Camila Homs vuelva a tener una relación amorosa con su ex. Y agregó: "Hemos pasado por muchas cosas, para mí esto es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para ella. Entonces, cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación".

Finalmente, sobre cómo se llevan hoy Camila y De Paul, Horacio expresó que "ella está contenta hoy como está" y agregó que a él no le gustaría para nada "la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo" y concluyó detallando que "no hubo ningún intento de ninguno de los dos".

Cabe recordar que la madre del centrocampista viajó de visita a España junto a sus nietos y que Camila, por su parte, no fue porque no quiere estar cerca de su ex pareja y mucho menos que la vinculen a algo que tenga que ver con él.