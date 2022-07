El motivo por el que Mirtha Legrand se va de El Trece

Luego de 13 años -interrumpidos por la pandemia- Mirtha Legrand no volverá a la pantalla de El Trece.

Aunque el canal y Nacho Viale -productor- mantuvieron negociaciones, finalmente no hubo acuerdo y los ciclos Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha ya no tienen por donde ser emitidos.

Y mientras buscan un nuevo canal en el que desembarcar (se habla de América TV), se conocieron los motivos por los que Mirtha y su producción no arreglaron su continuidad en El Trece.

En el programa Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich reveló: "Vamos a los números. Nacho Viale, que es el que negoció como titular de la productora Story Lab, que es la que produce a su abuela, pidió un 200% más para renegociar el contrato de 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior".

"A la hora de las exigencias para el desembarco de la vuelta de los programas de Mirtha, los sábados, y también de Juana, los domingos, pidieron un 200% más en cuanto a la exigencia económica para negociar el contrato", profundizó.

El periodista detalló: "El 70% es lo que se le ofreció. Así le hubieran dado la mitad de lo que pidieron, que sería un 100%, está lejísimos de lo que pretenden. En comparación al presupuesto de 2021/22, el ofrecimiento al resto de las productoras fue un 55 o un 60, en este caso se llega al 70 como fin de la negociación. Fue el tope de la oferta".

Por su parte, Adrián Pallares contó: "Más allá de los números, que sabemos cuáles se manejan por trabajar en esta empresa, hay partes de esta historia que tienen que ver con el afecto y cariño que tiene Adrián Suar con Mirtha. Su vínculo con ella, en todo momento, fue tratar de que ella siguiera en El Trece y llevar adelante la negociación de manera personal".

"Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar, por no decir lloró. Ella le dijo: ’Quiero estar en El Trece, estuve muy cómoda. Han reinventado un formato que tiene 54 años’. De su propia boca, dijo que quiere volver a la televisión y a El Trece. Lo cierto es que ahora Mirtha está muy triste", aclaró.

Finalmente, Lussich reveló otro desacuerdo comercial entre la productora y el canal. "Nacho también exige una negociación con la pauta de PNT, lo que conocemos vulgarmente como los chivos. A la hora de negociar, como Viale no se aseguraba una cantidad específica de PNT para vender a las empresas comerciales que pongan sus avisos, le exigió a El Trece que cubriera el faltante de ventas de PNT. O sea, si yo tengo 10 para vender y vendo 5, le exijo al canal que me de la plata de los 5 que no vendí al precio de mercado", informó.