El inesperado reencuentro de Jorge Rial y Luis Ventura

Este viernes por la tarde, Jorge Rial llamó la atención de todos sus seguidores al publicar una foto con Luis Ventura, con quién está distanciado desde hace años. Al parecer, los periodistas hicieron las paces y el exconductor de Intrusos decidió retratar el momento como, así también, dedicarle un sentido texto.

"Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con @luisventurasoy de pura casualidad", comenzó diciendo Jorge en su cuenta de Instagram. Luego, continuó: "Las cosas de la vida. El merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros".

Y se sinceró: "Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este".

Por último, concluyó: "Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando".

Cabe resaltar que Luis Ventura y Jorge Rial se encontraban distanciados desde el 2014 luego de que se diera a conocer que el presidente de APTRA esperaba un hijo, fruto de una relación "clandestina", y que este le pidiera a su amante que abortara. Algo que enojó mucho a Rial, a tal punto de desvincularlo de Intrusos.

Luis Ventura habló de su salida de Intrusos

En el 2018, el periodista visitó Incorrectas, el programa de América que era conducido por Moria Casán en ese entonces, y se refirió a su abrupta y conflictiva salida de Intrusos, ocurrida en 2014.

"Voy a decir una cosa. Lo voy a decir por primera vez aunque no sé si corresponde”, dijo el periodista. Y siguió: “Lo que más me dolió fue lo de Rial, esa es la verdad. Porque era mi hermano, y de la misma manera que yo tapé, y sigo tapando, y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que yo aguanté, y él sabe que callé”.

Luego contó: “Porque él nunca me dijo que me despedía, nunca me lo dijo, él dijo que me daba una licencia. Yo estando internado en terapia intensiva, viene mi mujer y me dice 'Rial está diciendo que te despidió'. Eso no me lo banqué y me dolió", expresó.

Cuando una de las panelistas del ciclo le preguntó si a eso lo llamaba "traición", Ventura tiró: "El nombre lo pusiste vos. Yo no lo voy a definir". Aunque varios minutos antes, había declarado que "la traición es lo peor que me puede pasar en la vida". A pesar del dolor, afirmó: "Yo a Jorge lo sigo queriendo, yo lo compré. No puedo dejar de quererlo, viví 40 años de mi vida queriéndolo”.

“A lo mejor no conozco a éste Jorge, a éste no lo conozco. Para mí éste de hoy lo tengo tan lejos, tan distante, que no lo conozco. Pero esto no lo digo acá, se lo he dicho a él. A lo mejor es una charla que nos debemos, si corresponde que nos juntemos algún día. De mi lado, acá estoy siempre”, dijo.

Por último, Ventura sentenció: “¿Sabés por qué tengo huevos yo? Porque me siento adelante del diablo y lo miro a la cara”.