El hermano de Luis Miguel dijo que Luisito Rey "no era tan malo"

El hermano menor de Luis Miguel, Alejandro Basteri, presentó una línea de ropa italiana que homenajea a su madre, Marcela Basteri, quien desapareció cuando él era tan solo un adolescente.

En el evento, Alejandro también habló de su padre, Luisito Rey, a quien demonizan mucho en la serie sobre el Sol de América que se puede ver en Netflix.

"Creo que (en la serie) abrieron demasiados canales donde probablemente yo, por canales de protección propia, no me acordaba, tenía un bloqueo total. Yo tenía 14 años (cuando perdí a mi mamá) y no me acuerdo porque lo tengo bloqueado", contó a un medio argentino.

Además, Basteri aseguró: "Mi papá era hijo prodigio, mi papá por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo. Tuvo una vida muy difícil, creo que la época de Franco, como todo tipo de eventualidades que tiene que ver una serie, te agrandan, te ponen situaciones demasiado (exageradas)".

"Es muy exagerado. Mi papá era niño prodigio, era de los gallego de no sé cuánto tiempo, era el hijo menor que llevó a toda la familia adelante", afirmó.