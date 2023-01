El guitarrista de Queen ya es Sir Brian May

El guitarrista fundador de Queen, Brian May, fue condecorado Caballero por la Corona británica. El también astrofísico y defensor de los derechos de los animales fue nombrado 'Sir' en la lista de Honores de Año Nuevo del Reino Unido.

Al ser reconocido, el artista de 75 años dijo que espera que el título le de "un poco más de influencia" en cuestiones sociales. "Tal vez algunas personas más me escuchen, ya sabes, si es Sir Brian al teléfono", analizó en una entrevista.

"Es una especie de reto. Creo que así es como lo veo, hacer el bien en el mundo y hacerlo mejor de lo que lo he hecho antes", reflexionó el guitarrista.

"Esto es una especie de licencia, una especie de encargo para seguir haciendo lo que hago, y me da un poco más de fuerza en el codo. Así que estoy muy contento", dijo también en un diálogo con la BBC.

El reconocimiento al músico nacido en Hampton, también le permitirá usar el título de Lady May a su esposa, Anita Dobson. "Ella está muy emocionada. Sí, sí, ella está muy contenta con eso. Sí, Lady Anita lo disfrutará. Y es emocionante para mí poder conferirle eso. Me hace sentir orgulloso de que ella tenga un honor a mi lado porque Dios sabe que no estaría aquí sin ella”, opinó el guitarrista.