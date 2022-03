El emotivo video que dejó grabado Gerardo Rozín para despedirse

La muerte de Gerardo Rozín conmocionó al ambiente artístico y a los ciudadanos que lo seguían domingo a domingo en su programa televisivo. Este domingo, Telefe emitió un programa especial de La peña de Morfi, donde artistas y compañeros del conductor le rindieron un sentido homenaje.

En el marco de su despedida, se transmitió un video en el que se lo ve al propio conductor entonar la canción 'Me voy quedando', de Gustavo Cuchi Leguizamón, que eligió para su propia despedida.

En la grabación inédita, el periodista habla de la música junto con la banda Dos más uno, ahí Gerardo está parado con auriculares, y relata cómo a los 12 años descubrió al folclorista salteño Cuchi Leguizamón, uno de sus músicos predilectos.

“Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía y vos te ocupás de ver qué te estaba contando”, comenzó el periodista su relato.

“Sin embargo, el día que recibí el peor diagnóstico de mi vida, iba bajando las escaleras de mi casa y sentí esa canción, me vino a la mente esa melodía”, dijo sobre "Me voy quedando".

“Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico (la canción). Para alguien que no cree, algo así es como una aparición”, añadió Rozín. “Tiempo más tarde me pareció que era una canción muy buena para alguien que tiene ese dolor, el dolor del que no sabe si se va quedando. La hicimos con los chicos de un modo muy emocionado, porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero a la vez no quería hacer una noticia de eso”, confesó.

“Sin embargo, hoy, por las dudas, con Dos más uno, ‘Me voy quedando’”, concluyó el conductor, y a continuación comenzó a entonar el tema que el mismo eligió para su despedida.