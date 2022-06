El desgarrador saludo de Pampita a Benjamín Vicuña por el Día del Padre

Como todos los años, cada tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre en Argentina. Por esta razón, varios famosos aprovecharon el espacio que les brindan las redes sociales para saludar a sus progenitores o para dedicarle un emotivo saludo a los padres de sus hijos; fue el caso de Carolina “Pampita” Ardohain, que le dejó un mensaje a su ex, Benjamín Vicuña.

Este domingo 19 de junio, Pampita hizo uso de sus redes sociales mientras disfruta de sus paradisíacas vacaciones en Miami. La modelo armó las valijas y emprendió viaje junto a su esposo, Roberto García Moritán, unas amigas y su pequeña hija Ana.

Resulta que la conductora terminó con las grabaciones de “El Hotel de los Famosos”, pero antes de irse de Buenos Aires tomar el vuelo para el país del norte le dejó a Benjamín Vicuña el cuidado de sus hijos mayores (Bautista, Beltrán y Benicio). En esta jornada tan especial para los argentinos, la morocha no se olvidó del intérprete y le dedicó un emotivo mensaje.

Luego de saludar al empresario gastronómico, Pampita compartió una selección de fotos en donde etiquetó al actor chileno y comentó: “Feliz día del padre”. En las primeras postales se lo ve junto a Blanquita, quien fuera su primera hija juntos y quien perdió la vida en septiembre del 2012 a raíz de una neumonía hemorrágica.

Así también, mostró a Benjamín Vicuña preparando una pizza junto a sus hijos varones Benicio y Beltrán, de 10 y 7 años respectivamente. Cerró el saludo una imagen junto a Bautista, de 14 años, ambos posando para una producción de fotos.

Por su parte, el ex de la China Suárez compartió un emotivo video para referirse a sus retoños. “Mis hijos me dieron el alma y me orientan a cada segundo. Con ellos la vida florece. El amor es, sin dudas, la luz que ilumina la historia, el motor esencial de nuestra existencia”, expresó al comienzo del clip. “Son el pilar y en ellos confío ciegamente. Donde elijo creer, crecer y afianzarme para luego soltar sin temor alguno. Gracias por recordarme lo importante en medio de lo incierto”, cerró.