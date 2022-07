El descargo de Ernestina Pais luego de su paso por 'LAM'

Como suele pasar cuando alguna de sus panelistas se va temporal o definitivamente del programa, Ángel de Brito decidió invitar a distintas personalidades para ocupar el sillón de Yanina Latorre mientras la "angelita" está de vacaciones.

Y después del paso de Lía Salgado -quien estuvo toda la semana pasada en LAM- el lunes, la invitada fue Ernestina Pais, quien tuvo una agridulce participación en el ciclo de chimentos.

La periodista se mostró conmovida cuando le preguntaron por la relación con su hermana, Federica Pais. "Tenemos una historia muy dramática que cada una la vivió de manera diferente. Las tragedias son muy fuertes en una familia y no se pasan fácilmente. Cuando hay una tragedia de por medio no hay que subestimar la relación de hermanos", dijo la invitada, quien sufrió la desaparición de su padre durante la dictadura militar.

Cerca del final del programa, en el que volvió a mencionar el vínculo con su hermana, Ernestina Pais, con humor, expresó: "Prometo no venir más". "Nunca más, es una promesa mutua que nos hacemos. Nos vamos a ver en los bares pero no en este programa", retrucó de Brito.

Este martes, con la cabeza más en frío, Ernestina Pais realizó un descargo a través de Instagram, en el que habló de lo sucedido. "Quedé súper conmocionada de ayer. Me levanté y me encontré con un montón de mensajes de amigos solidarizándose y de gente que sentía empatía por mi emoción de anoche en LAM y no quiero que se interpreten cosas que no son", comenzó diciendo.

"Yo creo que estaban más asombrados por descubrir que soy sensible finalmente, cosa que no se a ustedes pero a mí en pandemia me empezó a pasar mucho de cómo dejar salir los sentimientos, y estar un poco más libre, de mostrarme cómo soy. Soy una persona súper hipersensible y súper llorona", reconoció.

Por otra parte, Ernestina Pais comentó: "Ayer cuando me preguntaron sobre mi familia, es cierto que me descolocó la pregunta porque yo no suelo hablar de esas cuestiones en general, cuando mi trabajo siempre paso por la actualidad o por el humor. Pero no es que yo me enojé o paso algo necesariamente malo, llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza".

Con respecto a su frase final, la comunicadora aclaró: "La broma de: 'Yo no vengo más’, o lo que sea, fue una chicana con Ángel porque como lloré la mitad del programa, fue como: ‘Bueno, la pasaste como el ojete’. Pero no, ya no me asusto de mostrar mis sentimientos, y no me asusta decir que con tal persona, o con tal otra, puedo tener una relación distinta".