Eduardo Feinmann sobre L-Gante: "Es un drogadicto y nefasto"

En una nota para el programa Socios del Espectáculo el periodista Eduardo Feinmann volvió a hablar sobre el cantante de Cumbia 420 L-Gante.

En la entrevista volvió a arremeter contra el músico luego del cruce que tuvieron hace unos días por el lanzamiento de su línea de semillas de marihuana.

Aclaró “No me gustan los drogadictos” y dejó en claro que la única relación que tuvo con él fue aquella entrevista.

El notero del programa de Rodrigo Lussich fue directo: “Se terminó el amor con Elián por tus dichos en el programa. Habían tenido buena relación, él te había visitado en el programa, habían pegado buena onda”.

Ante ese comentario, el periodista respondió directamente: “¿Qué amor? Le hice una nota, nada más. No hay amor”.

En el día de ayer, mientras iniciaba su programa “Alguien tiene que decirlo”, el conductor criticó fuertemente la presentación que hizo en cantante en la Expo Cannabis “Nefasto.

Lo que dijo L-Gante es nefasto para los más chicos para los más jóvenes. Hay chicos de 8, 9 años que escuchan L-Gante y decir que él se enfoca fumando un porro, me parece un mensaje horrible”.

Luego agregó una diferencia que dejaba más en claro su posición sobre este tema: “No hay que confundir con fines medicinales con el consumo del porro, no es lo mismo el aceite de cannabis de uso medicinal, hecho por laboratorios que fumarse un porro, 10 porros o un árbol”.

Luego de eso, también agregó: “A mí lo que hagan los adultos me importa un pito. Que se fumen los árboles de la 9 de julio si quieren. El mensaje que da es que para estar enfocado hay que fumar marihuana. No te ayuda a estar enfocado, te ayuda a estar drogado”.

Finalmente, cerró la nota comentando: “Totalmente en contra. No fumo, no me drogo, no me gustan los drogadictos y que diga lo que quiera. Para mí, Elián es un drogadicto. ¿Consume drogas? Es un drogadicto”.