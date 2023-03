Disney propone un romance entre opuestos en Elemental, lo nuevo de Pixar

Que los opuestos se atraen no es un mero dicho, también es uno de los temas centrales de la nueva película de Disney y Pixar que llegará a los cines a mitad de este año.

Con un lanzamiento programado para julio próximo, y una base de historia que rememora a Inside Out, la película se desarrollará en la Ciudad Elemento, un lugar que reúne a seres que representan a diferentes elementos, ya sea el aire, la tierra, el agua y el fuego.

En ese lugar viven, trabajan y se enamoran, pero siempre en base a sus respectivos grupos. Sin embargo, Ember, una mujer elemental que proviene del Pueblo de Fuego, decide aventurarse de su zona de comfort para explorar el mundo que también posee edificios con forma de pinos, rascacielos de cascadas y un estadio con forma de tornado, entre otras locaciones.

Asimismo, en su travesía conocerá a Wade, un tipo relajado que pertenece a un elemento opuesto, pero con quien tiene bastante en común.

Peter Sohn, quien previamente encabezó The Good Dinosaur, dirige esta nueva producción.

Disney despedirá a más de 7.000 empleados en un intento de recortar gastos y reconducir la empresa

The Walt Disney Company también ha sido golpeada por la crisis económica, anunciando una esperada ronda de despidos masivos, que comenzará en unos días y continuará en los próximos meses. La decisión ha sido tomada en un comunicado distribuido a nivel interno a todos los empleados de la compañía y firmado por Bob Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company, que tomó el cargo tras el despido de Bob Chapek y que tiene como objetivo reconducir el ente corporativo tras años muy nefastos.

Iger, explican en Variety, ha decidido reformular la estrategia de la compañía en los próximos años, empezando con recortes de plantilla. "Se trata de una realineación estratégica de la empresa, que incluye importantes medidas de ahorro necesarias para crear un enfoque más eficaz, coordinado y simplificado", especificaba Iger. Los despidos irán produciéndose de forma paulatina, y aunque muchos trabajadores consigan salvarse de la primera ronda, en abril o mayo tendrá una segunda, aún más grande, que busca aligerar la masa salarial en distintas divisiones.

Disney espera que, cuando llegue junio, poder haber despedido a unas 7.000 personas. Según los últimos datos, Disney tenía, en octubre de 2022, un total de 220.000 trabajadores en todo el mundo, contando todas las divisiones y departamentos. Al menos 166.000 pertenecían a Estados Unidos. Lo que sí se ha especificado es que los despidos afectarán a todas y cada una de las áreas de negocio de The Walt Disney Company, como Disney Entertainment y sus estudios de cine, televisión o videojuegos, ESPN o Disney Parks, Experiences and Products. Será la última, la división de parques temáticos, la que no reciba recortes o ajustes de ningún tipo. De hecho, los trabajos de cara al público, tras la pandemia y el aumento de la demanda de visitar parques temáticos, se han fortalecido. A nivel interno, muchos empleados afirman que esta ronda de despidos es 'la grande' o 'la masacre', afirmando que hacía años que no se vivía una situación igual en el seno de la empresa.