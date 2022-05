Día del Animal: las 29 películas para ver el 29 de abril

Como cada 29 de abril, el Día del Animal se volvió a convertir en tendencia en las redes sociales. Si bien la conmemoración a nivel mundial está fijada en el 4 de octubre, en la Argentina también se celebra en esta fecha ya que el 29 de abril de 1923 falleció el abogado Ignacio Albarracín, un referente de la lucha por los derechos de los animales de principios del Siglo XX.

Simpáticos cerditos, perros leales, caballos indomables, inteligentes ballenas, temibles pájaros y peces olvidadizos; los animales han sido protagonistas de clásicos emblemáticos como King Kong, Tiburón, Moby Dick o 101 Dálmatas.

El cine ha mostrado sus diferentes caras, desde adorables animalitos de bosque a salvajes y feroces criaturas marinas. Para celebrar esta fecha tan especial, destacamos 29 películas ideales para el Día del Animal que podrás disfrutar en las distintas plataformas de streaming.

HBO MAX

1 - Todos los perros van al cielo

Todos los perros van al cielo... o al menos hasta ahora. A las puertas del cielo es donde se encuentra Charlie, un pastor alemán granuja y estafador, asesinado por su antiguo socio, el malvado Carafea, para hacerse con el control del negocio de apuestas ilegales más importante de Nueva Orleans. Con la inestimable ayuda de su fiel amigo Richie y de María, una niña huérfana que puede hablar con los animales, Charlie tendrá una oportunidad para demostrar que merece su entrada en el cielo.

Título original :All Dogs Go to Heaven

Año: 1989

Duración: 82 min.

País:Reino Unido

Dirección: Don Bluth, Gary Goldman, Dan Kuenster

2 - Animales fantásticos

Año 1926. Newt Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su camino, donde podría haber llegado y salido sin incidentes… pero no para un Muggle llamado Jacob, un caso perdido de magia, y la fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt, que podrían causar problemas el mundo mágico y en el mundo Muggle.

Título original: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Año: 2016

Duración: 133 min.

País: Reino Unido

Dirección: David Yates

3 - Los pájaros

Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas.

Título original: Alfred Hitchcock's The Birds

Año: 1963

Duración: 115 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Alfred Hitchcock

4 - Como perros y gatos

Mr. Tinkles es un gato persa ansioso de poder y decide encabezar un masivo movimiento felino contra el mejor amigo del hombre, el perro. Los agentes caninos de primera, que han protegido siempre a la raza humana, se encuentran en apuros. Uno de los principales perros de campo se ha retirado del servicio y se han visto obligados a utilizar a un agente novato, un cachorro de Beagle llamado Lou que tendrá que demostrar su valía en el combate contra Mr. Tinkles y su ejército de soldados bien entrenados.

Título original: Cats & Dogs

Año: 2001

Duración: 87 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Lawrence Guterman

5 - ¡Scooby!

Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar al perro fantasma Cerbero. Mientras corren para detener el apocalipsis perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un épico destino que nadie sospechó nunca.

Título original: Scoob!

Año: 2020

Duración: 93 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Tony Cervone

6 - En el corazón del mar

En el invierno de 1820, Owen Chase (Hemsworth) y otros marineros de la tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en durísimas condiciones después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca. Owen, obsesionado con la idea de dar caza al cetáceo, se enfrentó a las tormentas, al hambre y a la desesperación. Inspirada en la historia real en la que se basó Herman Melville para escribir el famoso relato 'Moby Dick'.

Título original: In the Heart of the Sea

Año: 2015

Duración: 121 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Ron Howard

7 - Kong: la isla calavera

En los años 70, un variopinto grupo de exploradores y soldados es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán James Conrad (Tom Hiddleston), el teniente coronel Packard (Samuel L. Jackson) y una fotoperiodista (Brie Larson). Pero al adentrarse en esta bella pero traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gorila gigante rey de esta isla. Será Marlow (John C. Reilly), un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan.

Título original: Kong: Skull Island

Año: 2017

Duración: 120 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Jordan Vogt-Roberts

NETFLIX

8 - Marley y yo

Los recién casados John y Jenny Grogan deciden dejar atrás los duros inviernos de Michigan para instalarse en la soleada West Palm Beach (Florida). Los dos consiguen empleo en dos periódicos rivales, compran su primera casa y afrontan los retos del matrimonio. Cuando John le confiesa a su amigo y colega Sebastian que aún no se siente preparado para ser padre, éste le sugiere que le regale a Jenny un perro. Los Grogan adoptan un bonito cachorro de Labrador que, poco después, se convierte en una mole de 45 kilos que transforma la casa en una verdadera catástrofe.

Título original: Marley & Me

Año: 2008

Duración: 120 min.

País: Estados Unidos

Dirección: David Frankel

9 - Rango

Rango es un camaleón que llega por accidente al desierto de Mojave. Allí se encontrará en el poblado de "Dirt", donde asola una grave sequía. De nuevo por accidente, se convierte en sheriff del pueblo. ¿Solucionará Rango el problema del agua? Film de animación del director de "Piratas del Caribe", con las voces originales de Johnny Depp (Rango), Abigail Breslin, Isla Fisher y Bill Nighy.

Título original: Rango

Año: 2011

Duración: 111 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Gore Verbinski

10 - Mi vecino Totoro

En los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. El padre es un profesor universitario que estimula la imaginación de sus hijas relatándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el hospital.

Título original: Tonari no Totoro

Año: 1988

Duración: 86 min.

País: Japón

Dirección: Hayao Miyazaki

11 - Tiburón

En la costa de un pequeño pueblo del Este de los Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a los nefastos efectos que este hecho podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe de la policía local se unen para intentar capturar al escualo.

Título original: Jaws

Año: 1975

Duración: 124 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Steven Spielberg

12 - Mowgli

Trata sobre la educación de Mowgli, criado por una manada de lobos en las selvas de India. Mientras aprende las reglas, a menudo complicadas, de la jungla. Bajo la tutela de un oso llamado Baloo y una pantera llamada Bagheera, Mowgli llega a ser aceptado por los animales de la jungla como uno más de ellos. Por todos menos uno: el temible tigre Shere Khan. Pero puede haber peligros mayores acechando en la jungla, cuando Mowgli se enfrenta a sus orígenes humanos.

Título original:Mowgli: Legend of the Jungle

Año: 2018

Duración: 104 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Andy Serkis

13 - Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes

Soren es un joven búho que tendrá que luchar heroicamente para salvar a su pueblo de las fuerzas del Mal. Vive en el bosque Tyto, donde siempre ha reinado la paz entre las lechuzas. En su lucha contra el Mal, emprende un largo y angustioso viaje para buscar el Gran Árbol Ga'Hoole. Cuando lo encuentra, él y sus amigos tendrán que someterse a pruebas y afrontar desafíos inimaginables. Si son capaces de aprender de sus jefes y unos de otros, pronto se convertirán en verdaderas lechuzas de Ga'Hoole: honradas y valientes, sabias y sinceras.

Título original: Legend of the Guardians (Guardians of Ga'Hoole)

Año: 2010

Duración: 90 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Zack Snyder

14 - Kung Fu Panda

El protagonista es un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Con poderosos enemigos acercándose, la esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles. Voces originales de Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Lucy Liu & Jackie Chan.

Título original: Kung Fu Panda

Año: 2008

Duración: 95 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Mark Osborne, John Stevenson

15 - La vida secreta de las mascotas

En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a un otro perro llamado Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños.

Título original: The Secret Life of Pets

Año: 2016

Duración: 87 min.

País: Estados Unidos Estados Unidos

Dirección: Chris Renaud, Yarrow Cheney

16 - Pollitos en fuga

1959, Inglaterra. En el gallinero de la Granja Tweedy, la gallina Ginger sueña con un espacio más amplio y con la libertad. Cada día, intenta sin éxito escaparse del corral. La valiente Ginger se arma de paciencia y trata de hacer comprender a sus emplumadas amigas que la verja no está en torno a la granja, sino en sus mentes. Sus esperanzas se renuevan cuando un gallo americano, Rocky, aterriza en el corral. Ginger ve entonces en él al salvador de todas las gallinas. Si Rocky puede enseñarles a volar, serán capaces de huir. Porque no tienen elección: La Señora Tweedy, la propietaria de la granja, ha decidido enviarlas a la cazuela cualquier día de estos.

Título original: Chicken Run

Año: 2000

Duración: 84 min.

País: Reino Unido

Dirección: Nick Park, Peter Lord

APPLE TV

17 - Babe: el chanchito valiente

En la granja Hogget vive toda clase de animales. Cada uno se ocupa de un trabajo que trata de hacer lo mejor posible, porque sabe cuál es su sitio. A la granja llega Babe, un cerdito que el granjero ha ganado en un concurso y que intuye que es muy especial. Decide entonces enseñarle el oficio de perro pastor; así es cómo Babe evita ser destinado a la cena de Navidad.

Título original: Babe

Año: 1995

Duración: 91 min.

País: Australia

Dirección: Chris Noonan

18 - La razón de estar contigo

Un perro intenta descubrir su propósito en la vida a medida que va pasando por distintos dueños. A través de diversas reencarnaciones como Toby, Bailey y Buddy, un mismo perro tendrá la oportunidad de vivir tres vidas distintas y así descubrir el propósito de su existencia al lado de los humanos.

Título original: A Dog's Purpose

Año: 2017

Duración: 100 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Lasse Hallström

19 - War Horse

En un pueblo inglés, Albert, el hijo de un granjero, ve nacer un potrillo. Poco después, su padre lo adquiere en una subasta, y el chico le pone de nombre Joey. Pero la familia se arruina y no tiene más remedio que vender el caballo justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Ése es el punto de partida de un viaje en el que tanto Albert como Joey lucharán por sobrevivir a la contienda y volver a estar juntos.

Título original: War Horse

Año: 2011

Duración: 146 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Steven Spielberg

AMAZON PRIME VIDEO

20 - Madagascar

Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No contento con su vida, Marty se deja llevar por la curiosidad y con ayuda de unos prodigiosos pingüinos, escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de que se haga de día. Alex, Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su busca antes de que alguien se de cuenta de su desaparición. Incluso en una ciudad como Nueva York, no deja de llamar la atención ver a un león, una jirafa y un hipopótamo andando por la calle y montando en metro. Los tres amigos consiguen encontrar a Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo los capturan y los embarcan con rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y los cuatro amigos aparecen en una playa de la exótica isla de Madagascar. Estos nativos de Nueva York deben aprender a sobrevivir en estado silvestre; es entonces cuando comprenden el sentido de la expresión “el mundo de ahí fuera es una jungla”.

Título original: Madagascar

Año: 2005

Duración: 80 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Eric Darnell, Tom McGrath

21 - Siempre a tu lado

Parker Wilson, un profesor universitario que da clases de música, recoge un día a un perro de origen japonés y raza Akita, al que encuentra abandonado en una estación. Como nadie lo reclama, se lo lleva a su casa. Parker va descubriendo entonces los entrañables lazos que pueden unir a una persona y a un animal. Remake de la película japonesa "Hachiko monogatari" (1987) dirigida por Seijirô Kôyama y basada en la historia real de un perro tan fiel a su dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación. Actualmente, en esa estación, existe una estatua de bronce erigida en su honor.

Título original: Hachi: A Dog's Tale (Hachiko: A Dog's Story)

Año: 2009

Duración: 93 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Lasse Hallström

22 - La leyenda de Silver Brumby

Siempre que hay tormenta en las montañas se recuerda la leyenda de un caballo blanco que nació una noche de tempestad. Era tan extraordinario que varios hombres malvados intentaron capturarlo.

Título original: The Silver Brumby

Año: 1993

Duración: 93 min.

País: Australia

Dirección: John Tatoulis

DISNEY PLUS

22 - El rey león

La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado por el malvado Scar de la muerte de su padre, se ve obligado a exiliarse. Durante su destierro, hará buenas amistades e intentará regresar para recuperar lo que legítimamente le corresponde.

Título original: The Lion King

Año: 1994

Duración: 85 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Rob Minkoff, Roger Allers

23 - Ratatouille

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva a Remy a las alcantarillas de París, donde su situación no puede ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la nouvelle cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

Título original: Ratatouille

Año: 2007

Duración: 110 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Brad Bird

24 - Buscando a Nemo

El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su padre. Después de ser capturado en un arrecife australiano va a parar a la pecera de la oficina de un dentista de Sidney. Su tímido padre emprenderá una peligrosa aventura para rescatarlo. Pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un astuto plan para escapar de la pecera y volver al mar.

Título original: Finding Nemo

Año: 2003

Duración: 101 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Andrew Stanton, Lee Unkrich

25 - Las locuras del emperador

El arrogante y egoísta emperador Cuzco es traicionado y convertido en llama por la ambiciosa Yzma y su guardaespaldas Kronk. El emperador, que una vez lo tuvo todo, se verá abocado a confiar en un llano y simpático campesino llamado Pacha, para encontrarse a sí mismo.

Título original: The Emperor's New Groove

Año: 2000

Duración: 78 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Mark Dindal

26 - Bichos

Un grupo de saltamontes asalta cada verano la colonia de hormigas donde vive Flick, para apoderarse de las provisiones que han recogido durante el invierno. Un día, Flick abandona el hormiguero y parte en busca de insectos guerreros que les ayuden a defenderse de los temibles saltamontes, pero, al final, acaba reclutando a una troupe circense.

Título original: A Bug's Life

Año: 1998

Duración: 95 min.

País: Estados Unidos

Dirección: John Lasseter, Andrew Stanton

27 - Zootopia

La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

Título original: Zootopia

Año: 2016

Duración: 108 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush

STAR PLUS

28 - Isla de perros

Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado.

Título original: Isle of Dogs

Año: 2018

Duración: 101 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Wes Anderson

29 - El fantástico señor zorro

Un astuto zorro llamado Fox (voz original de George Clooney) parece llevar una vida idílica con su esposa (Meryl Streep) y con su hijo Ash (Jason Schwartzman). Pero, por las noches, el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden cazarlo... Basada en un famoso libro para niños de Roald Dahl.

Título original: Fantastic Mr. Fox

Año: 2009

Duración: 87 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Wes Anderson