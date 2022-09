“Deséenme buena suerte”: la frase de Maluma antes de entrar al quirófano

Maluma sorprendió a sus seguidores con su más reciente publicación en Instagram. El cantante anunció que tendrá que volver a operarse de la rodilla. “Al mal tiempo buena cara”, así arrancó el posteo junto a una foto de su internación.

El artista se mostró con una sonrisa y listo para entrar al quirófano. “Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. Los amo y deséenme buena suerte!!”, completó. En enero de 2019, Maluma fue sometido a una cirugía por la rotura de los ligamentos de una de sus rodillas, una operación que había aplazado por más de un año.

El artista agradeció las muestras de cariño y pidió a sus fans que le desearan suerte en esta nueva intervención quirúrgica.

En agosto, el cantante colombiano lanzó sorpresivamente la versión extendida de su último disco. El The Love & Sex Tape Deluxe Edition incluyó las ocho canciones que lanzó en junio junto con tres temas inéditos: “28′', “Rulay’' y “Clito’' con Lenny Tavárez, Dalex y Brray.

“Era un proyecto muy personal, soñado, yo quería trabajar con artistas con los que no había trabajado antes en el género del reggaetón’', destacó el cantante a AP. Sus éxitos “Sobrio’' y “Hawái’' fueron para Maluma canciones “que me siguieron dando un lugar muy especial en la música pop a nivel mundial. Sentía que me hacía falta hacer un poco de música para la calle, para los fanáticos del reggaetón, reggaetón de la mata, por eso realicé este mixtape’', agregó.