Declaró el policía que le disparó a Chano: los detalles

El policía bonaerense Facundo Amendolara declaró como indagado ante la Justicia y aseguró que le disparó al músico Santiago 'Chano' Charpentier porque este se le acercó con un cuchillo a “un metro y medio de distancia".

“Cuando estuvo aproximadamente a un metro y medio de distancia, ya a punto de alcanzarme con la cuchilla (de 30 centímetros de longitud), le disparé como último remedio para salvar mi integridad física, para salvar mi propia vida, ante tan desaforado ataque”, declaró por escrito el policía a través de su abogado Fernando Soto y en la fiscalía de Zárate.

La indagatoria se da a un año del hecho en Exaltación de la Cruz, donde el músico tuvo una reacción tras un consumo de drogas por lo cual su familia quería internarlo para tratar su adicción, y él se negaba.

El agente Facundo Nahuel Amendolara está acusado del delito de "lesiones gravísimas".

La versión del policía

Según la versión del policía: “Cuando Chano me vio, vino corriendo hacia mí empuñando en alto la cuchilla mientras me gritaba, totalmente alterado, '¡te voy a matar!' Comencé a retroceder rápidamente sin sacarle la mirada, mientras desenfundaba mi arma reglamentaria y le gritaba '¡tirá el cuchillo!, ¡tirá el cuchillo!', cuidando no caerme mientras corría hacia atrás, porque estaba todo embarrado por las lluvias de los días anteriores y porque no podía ver bien, ya que no había luz en el jardín, pero Chano cada vez se me acercaba más”.

La pericia hecha por orden del fiscal de Zárate indicaba que el músico estaba próximo al policía y, a partir de allí, fue que la defensa de Amendolara pidió ser sobreseído. Incluso, reclamó que el Ministerio de Seguridad informe cuál es el protocolo de actuación ante casos como este, pero nunca se dio una respuesta y ante ello reclamó una definición de la Justicia para desvincularlo.

Amendolara, dijo que le gritó en más de una ocasión a Chano antes de dispararle, "bajá el cuchillo, bajá el cuchillo", pero el músico nunca cedió.

El caso

El accidente ocurrió hace un año, el 26 de julio del 2021. El cantante, que se encontraba en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, sufrió una crisis psiquiátrica por consumo de estupefacientes. Cuando la policía llegó al lugar, Facundo Amendolara le disparó a Chano, “en defensa propia”, según explicó.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la UFI 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, no llamó a indagatoria al policía, pero lo imputó por el delito de lesiones gravísimas, por considerar que no había mérito para llevarla a cabo. Por eso, los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento de Amendolara. Alegaron que actuó en legítima defensa.

Tras la negación de este pedido, el nuevo fiscal de la causa, Alejandro Irigoyen, llamó a declaración indagatoria al oficial y este martes se presentó.