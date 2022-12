De Paul subió al escenario de Tini: "Les voy a confesar por qué amo a esta mujer"

Tini Stoessel brindó un imponente show en la noche del jueves 23 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, pero nadie esperaba (o sí) que su actual pareja, Rodrigo De Paul, subiera al escenario y pidiera un micrófono para hablar.

Acompañado por su hija Francesca, el mediocampista fue aplaudido por miles de personas que se dieron cita en el campo de Palermo. Además de cantarle "Dale, campeón", el público no esperaba lo que vendría después: Tini le dedicó un tierno "Te amo", lo aplaudió, y celebró el momento con el público.

Fue en ese momento que Rodrigo De Paul tomó el micrófono y dijo: "Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón, y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor".

Sin embargo, hubo un momento tenso cuando Tini cantó uno de sus más exitosos temas: "La Triple T". En el estribillo, la cantante y el futbolista gritaron "que los envidiosos se vayan p'al carajo". Varias personas del público comenzaron a decir que ese mensaje estaba dirigido a Camila Homs, quien en los últimos días manifestó su furia con el padre de sus hijos.

De Paul mostró, en el medio del recital, la Copa del Mundo que habían recibido la Selección en Qatar. Pero el accionar del jugador, quien tampoco había ido a ver sus hijos al llegar a la Argentina, fue duramente cuestionado en Twitter: “Cami lo acompañó toda su vida y él tiene el tupé de decir que Tini es ‘el amor de su vida’... No se entiende”, “hay tipos que no quieren ser padres”, “siempre las mujeres pagan viendo sufrir a sus hijos”.

La polémica se acrecentó cuando, tras el recital, De Paul salió a bailar acompañado por Fran Stoessel, el hermano de Tini, y amigos. En el boliche coincidió con Camila Homs, Wanda Nara y L-Gante.