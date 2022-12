De Paul a Tini: "Agarraste el primer avión y te viniste para acá sin que te importe nada"

Luego del sufrido triunfo de Argentina ante Países Bajos, que le dio el pase a la albiceleste a las semifinales de la Copa del Mundo, uno de los que estuvo en boca de todos ante los rumores por su estado físico fue Rodrigo De Paul, quien le dedicó unas tiernas palabras a su pareja Tini Stoessel.

“Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!!”, comenzó escribiendo el futbolista en sus redes sociales.

Luego, continuó: “Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí.

“Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo”, cerró De Paul en honor a Tini.

El mensaje de Tini

Luego de muchas idas y vueltas entre la pareja que conforman la artista y el futbolista, Martina expresó el orgullo que siente por su novio: "Te amo Argentina. Te amo Rodri De Paul", escribió la joven, quien ya no tiene temor de expresar públicamente sus sentimientos.

Mientras que el futbolista le respondió: “3 días aguantando mis dudas, gracias, te amo mucho”.