De España a Mendoza: 'Señora', una comedia con perspectiva femenina

Una tía y una mina haciendo stand up es la trama que sostiene Señora, obra de stand up en la que dos actrices comparten sus vivencias y su visión del mundo desde una perspectiva femenina, inclusiva y no normativa.



Durante 90 minutos, las comediantes desandan cuatro cuadros, con situaciones cotidianas y un humor delirante. Una de ellas es Sil De Castro, la gallega valenciana, la que habla raro y con su carisma, humor fresco y descarado sacude los cimientos de las más escépticas carcajadas.



Por otro lado, Irene Meneguzzi es una argentina neurótica, que emigró al continente con sus ancestros. De Sagitario no asumida, ella es fuego, le encanta hacer reír despotricando. Una cómica de humor inteligente, sarcástico y mordaz.



Las comediantes estrenan su show en Mendoza el próximo sábado a las 23 en Ipa Bar. Las entradas se pueden reservar y comprar a través de Mercado pago al 261-364 7033.

Sobre las intérpretes

Irene y Sil se conocieron en Barcelona en 2019, en un taller de stand up y fue amor a primera vista. Pero no el típico flechazo, sino un amor empoderado y fortalecedor.

En aquel momento, Sil estaba finalizando los preparativos de Calladita Fest, el primer festival de comedia femenina en Barcelona, que organizó y dirigió.

La invitó a participar a Irene del encuentro, y desde ahí han compartido escenarios y colaborado en los proyectos de cada una. Y decidieron unirse en el show "Señora" para cautivar al público argentino. El resto será historia.