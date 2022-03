Dady Brieva, enojado con el Gobierno: "Íbamos a volver mejores y volvimos al pedo"

El actor y humorista Dady Brieva sorprendió este jueves al cuestionar con dureza al Gobierno nacional, lamentó la interna que atraviesa el Frente de Todos y afirmó: "Volvimos al pedo".

Uno de los artistas populares más ligados ideológicamente al kirchnerismo, pidió que en 2023 la actual vicepresidenta Cristina Kirchner sea la candidata presidencial, al considerar que "es la única garante de que pueda haber resultados".

En ese sentido, Brieva aseguró que Alberto Fernández hoy "dirige con miedo" y se quejó de que "nadie quiere mover nada para que no se caiga el jenga y todos se convierten en parte de una asociación ilícita”, siguió. "Prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo", remarcó el humorista al dar su opinión sobre la actualidad del Gobierno.

En declaraciones a radio El Destape, sostuvo: "Como peronistas no cumplimos. Siempre fuimos los bomberos de la historia, nos cagamos a tiros entre nosotros, pero sabíamos apagar el fuego". Y agregó que "en momentos de emergencia cumplimos en la historia y salíamos y le dábamos de comer a la gente".

"En política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que tratan que no salte el fusible, que no arriesgan, que van al resultado, que en definitiva no juegan, que era lo que mejor hacían", señaló Brieva tras hacer una analogía futbolística al referirse a Alberto Fernández.

Por otro lado, lanzó: "Me decepcioné el día que ganamos porque pensé que teníamos que ganar con el 70% para hacer cambios profundos. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas".

En tanto, el comediante se mostró a favor de que la vicepresidenta sea candidata en 2023: "Si Cristina no llegara a hacer nada en 2023 me entubo en una terapia intensiva y me quedo sin sentir nada y anestesiado. Ella es la única que tiene la capacidad", afirmó.

Por último, recordó que Cristina les pidió a los artistas que se empoderaran, algunos lo hicieron para brindarle su apoyo. Luego, reflexionó: “Pero uno se empodera hasta ahí, después el director técnico tiene que decir quién patea los penales. Nosotros vamos hasta la puerta del Congreso, más no podemos hacer”.