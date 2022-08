Cristian Castro reveló el peligroso motivo por el que tuvo que irse del país

En las últimas semanas el nombre de Cristian Castro ha logrado posicionarse en las tendencias de las redes sociales por sus inesperados cambios de look desde su incursión en la televisión argentina, así como por informar que desde hace varios años se había mudado de México a causa de la inseguridad.

Bajo este contexto, el intérprete de Por amarte así, Volver a Amar, Así era ella, entre varias más, confesó que ahora fue nuevamente víctima de la delincuencia en Argentina.

Fue en una entrevista para el programa Nuestra Tarde de TN, donde reveló que fue víctima de un robo en su casa, dando pie a dejar el país donde está participando en el reality Canta conmigo ahora para mudarse a Uruguay.

Sin embargo, el cantante asegura que su corazón “es siempre de la Argentina”, y que tomó de la mejor manera la decisión de mudarse a Uruguay: “Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”.

Sin ahondar en detalles sobre el robo, el hijo de la conductora y primera actriz Verónica Castro, comentó que no había hecho pública la denuncia porque no era “dramático”.