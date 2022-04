'Crímenes del futuro' con Viggo Mortensen lanza su aterrador tráiler

David Cronenberg regresa al género de horror corporal que tan bien le sirvió con su nueva película “Crimes of the Future”, su primer estreno en la pantalla grande en ocho años. La película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, donde inyectará un gran poder de estrella en la Croisette. Viggo Mortensen, colaborador de mucho tiempo de Cronenberg, encabeza un conjunto que también incluye a Léa Seydoux y Kristen Stewart .

Neon, el distribuidor de la película, lanzó un adelanto de la película y nos anticipa un viaje salvaje (bien al estilo Cronenberg). Se están llevando a cabo muchos procedimientos pseudomédicos espantosos, incluida una toma de la boca de alguien cosida que acechará nuestros sueños.

“A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su pareja Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista de performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Timlin (Kristen Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, y es entonces cuando se revela un grupo misterioso... Su misión: utilizar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana" nos explica la sinopsis oficial.

Las películas de Cronenberg, que incluyen clásicos como "A History of Violence", "Dead Ringers" y "The Fly", no son aptas para los débiles de estómago. Y la primera palabra sobre "Crímenes del futuro" es que es un Cronenberg antiguo, lo que significa que podría atraer elogios, así como algunas huelgas en Cannes. Y Cronenberg probablemente no lo tendría de otra manera.