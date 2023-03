Contundente respuesta del abogado de Lucas a Jey Mammón

En la tarde de este miércoles 29 de marzo Jey Mammón enfrentó a los medios y a través de un video casero dio la cara y se defendió de las acusaciones de Lucas Benvenuto. El joven lo acusó de “abusarlo en 2006 cuando era menor de edad”.

Ante este hecho, el conductor decidió no esconderse más y salir a defenderse con su verdad: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

Luego de sus dichos, el abogado del joven denunciante ratificó que el hecho tiene “una sola víctima”. En este sentido, remarcó que remarcó que "es insólito que el acusado salga a defenderse cuando la causa se cerró y que no lo haya hecho en el momento en que se decretó la prescripción".

Y lanzó: “una sola verdad y una sola víctima", agregando que "no hay dos verdades ni dos víctimas". En ese contexto, el abogado defensor de Benvenuto contrarrestó sus dichos: "Cuando Mammon dice que está pasando el peor momento de su vida, tengamos presente que eso es lo que le pasó a Lucas con todos los abusos que sufrió y que una cosa es ser sindicado de abusador y otra ser abusado”.

Finalmente, agregó que Mammon “minimiza” lo sucedido al decir que mintió con su edad. “A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16”, sostuvo el conductor.

“No se percata de que se sigue tratando de un menor y que, por lo tanto, se trató de una relación asimétrica", concluyó.