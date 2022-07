Cómo será 'Canta conmigo ahora': la vuelta de Tinelli a la TV

Marcelo Tinelli se juega su última "bala de plata" en la televisión, con su regreso a la pantalla de El Trece el próximo lunes (25), a partir de las 22.30.

Este año, el periodista y empresario vuelve a la pantalla chica con Canta conmigo ahora, un ambicioso reality show, inspirado en el formato estadounidense All Together Now.

Los participantes del ciclo deberán convencer con su canto a un jurado integrado por 100 figuras de la música nacional e internacional, entre los que estarán Cristian Castro, José Luis El Puma Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys La Bomba Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli.

Producido por LaFlia -creada por Tinelli en 2018 como sucesora de Ideas del Sur- Canta conmigo ahora contará con un casting multitudinario y bien federal, luego de que en mayo pasado comenzaran las audiciones en diferentes provincias a lo largo y ancho de la Argentina.

Sobre la modalidad del programa, Matías Amaya (productor de LaFlia), explicó que los participantes tendrán por objetivo emocionar a los jurados, "ponerles la piel de gallina, contagiarlos con su canto para lograr que los cien lo voten o la mayor cantidad de votos posibles".

Además, profundizó: "Los participantes que más votos saquen ocuparán un podio de tres puestos; el que quede en el puesto número 1 pasa directamente a la segunda etapa y los que quedan en los puesto 2 y 3 vuelven a competir y el que más votos obtenga de parte de 'Los 100' también pasa a la siguiente etapa".

Por su parte, Emily Lucius será la Host Digital: un rol implementado en los últimos años en reality shows que implica mantener el vínculo con los fanáticos a través de las redes sociales.