¿Cómo es el trato de Mauro Icardi con los hijos de Maxi López?

Wanda Nara tenía decidido separarse de Mauro Icardi. Nunca pudo reponerse de su infidelidad con la China Suárez y ciertas actitudes del jugador la impulsaron a pedirle el divorcio. Ahora se conoció que después de esa charla reveladora, él habría cambiado su trato hacia Valentino, Constatino y Benedicto, los hijos de Maxi López.

“Wanda se va a la Argentina porque no puede estar con Mauro ni una noche más. Tampoco los hijos que tiene ella de su anterior relación. Ella toma la decisión de separarse en gran parte porque no se bancaba que él cambie tanto su forma de ser. Él cambió radicalmente con los chicos, era otro Mauro”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Ante esto, la modelo -y ahora jurado de Quién es la máscara- se plantó para defender a los nenes. “Con mis hijos no”, le habría dicho a Icardi, con el que finalmente eligió apostar nuevamente al amor.

Luego de la filtración de un audio en el que le contaba a su empleada doméstica que le había pedido el divorcio a Mauro Icardi porque “ya no podía más”, Wanda Nara regresó a París, se reencontró con él y pudo limar asperezas. Aprovechando que el futbolista tenía algunos días libres en el PSG, hicieron un viaje exprés de reconciliación a Ibiza y desde allí se defendió de los ataques en las redes sociales.

Cansada de que la acusaran de haber inventado todo para estar en los portales y las primeras planas, la empresaria disparó: “No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que ‘la mujer de’. Tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por amor a mi familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa”.

La empresaria salió al cruce cuando un usuario le remarcó que su nivel adquisitivo es gracias a “haber tenido hijos con varios futbolistas”. “Sin embargo, ningún futbolista invirtió en mi empresa, provienen de mis trabajos y ahorros”, le respondió sin rodeos.

El día que Mauro Icardi habló de su rol como padrastro

En octubre del año pasado, luego de haberle sido infiel a su esposa con la China Suárez, el deportista le escribió una carta en la que le cedió todos los bienes. En el texto también se quejó de cómo se manejaba ella con la prensa, y además habló de su rol como padrastro de Valentino, Constantino y Benedicto.

“Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, se sinceró Icardi.