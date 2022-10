Coldplay rompió River en su primera noche: los mejores momentos

Fotos gentileza Alfredo Luna.

Coldplay hizo vibrar River, en lo la primera de diez presentaciones previstas en el tramo argentino del Music of the Spheres World Tour. El concierto cumplió las expectativas de los cientos de espectadores, pero lo que más sorprendió y emocionó fue la interpretación de uno de los clásicos del gran Soda Stereo.

Como si quisiera retribuir la buena respuesta del público argentino que agotó las localidades de cada fecha que se fue agregando, el cuarteto liderado por Chris Martin no se conformó con ofrendar sus clásicos y presentar gran parte del disco que motivó esta gira, sino que eligió hacerlo con un nivel de espectacularidad poco frecuente.

Así, éxitos como Yellow, Clocks, The Scientist, Viva la Vida, A Sky Full of Stars, In My place y Fix You se fueron sucediendo en un marco que presentó permanentes estímulos visuales, como fuegos artificiales, lluvia de papel picado, llamaradas, rayos láser, pantallas esféricas y un carnaval lumínico.

Uno de los momentos más inolvidables para los fanáticos fue el 'mimo' que el grupo británico le hizo al rock nacional, al homenajear a Soda Stereo con una sorpresiva versión de De música ligera.

Los espectadores recibieron unas pulseras led al ingreso, lo que les permitió a todos ser parte activa del concierto, con sus cambios de colores sincronizados.

Se trató un martes inolvidables para las 60 mil personas que colmaron el estadio y lo será para quienes les toque asistir a los shows del 26, 28 y 29 de octubre y del 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre.