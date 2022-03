Claudio Rígoli explicó su salida de C5N: "Les hice precio y me fui"

El locutor y conductor televisivo Claudio Rígoli confirmó que no trabajará más en el canal de noticias C5N. Lo hizo este martes en diálogo con Guillermo Andino y Carolina Prat durante el programa Los Andino, en donde se extendió sobre algunas cuestiones que explican su salida de la señal en la que se desempeñó por quince años.

Rígoli fue uno de los profesionales que inauguraron el aire de C5N en la televisión argentina allá por 2007, cuando Daniel Hadad era el dueño del canal. Desde ese entonces, el periodista apodado Conde estuvo al frente de noticieros matutinos y vespertinos a la vez que cumplía con otras apariciones en señales como El Nueve y Metro.

"Me fui, etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir", lamentó Rígoli, quien seguirá formando parte del noticiero Telenueve Central. "Podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N" continuó.

Claudio Rígolu condujo "Resumen de medianoche" hasta fines de 2021

Dicho esto, el conductor rememoró sus inicios en el canal y reflexionó sobre las situaciones que lo llevaron a dar un paso al costado: "Daniel Hadad me dio esa oportunidad. Yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire, la hice yo. Yo entiendo que venga un dueño y te diga: 'Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado'. Decímelo de frente y me voy tranquilo. Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui", señaló.

En ese sentido, Rígoli aseguró que se siente tranquilo y que recibió "decenas de mensajes de compañeros de C5N" que le hablaron con mucho respeto. "Me llevo ese recuerdo", reflexionó.

El programa Resumen de medianoche fue el último espacio que el periodista ocupó en el canal que hoy pertenece a Grupo Indalo. A fines de 2021 se ausentó por un tiempo para tomarse vacaciones y, para sorpresa de la audiencia de C5N, no regresó a la pantalla.