Cinthia Fernández dijo que Defederico fue "el peor hombre del mundo"

La guerra mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no da tregua, y luego de que el exfutbolista declara que se casó con su ex "por la visa", la bailarina le respondió con un video compartido a través de su cuenta de Instagram.

En su extenso discurso, difundido en distintas Stories, la mediática criticó la entrevista que Defederico dio en el programa Secretos verdaderos y explicó su visión de los hechos. "No escuché una sola pregunta sobre la cuota alimentaria. No hubo investigación ni repreguntas", expresó.

Por otra parte, la panelista de Momento D mostró algunos mensajes que le envió el "Papá de las nenas" (tal y como tiene agendado a Defederico), que comprobarían que ella no le prohibió ver a sus hijas en el Día del Padre. Cinthia puntualizó: "Yo no le prohíbo ver las nenas".

"Un padre conoce los talles de las hijas. Un padre conoce el nombre del pediatra, que tienen dos... Yo crié a mis hijas solita. Si las amas, demostralo, porque las cancelás un montón de veces porque ‘tenés que trabajar’ pero a las tres horas vemos una foto tuya en la cancha", continuó.

Además, la bailarina aseguró que no se casaron "solo por la visa", y recordó el momento en el que Defederico le propuso matrimonio. "Hubo dos propuestas, en una citaste a todos a comer, abriste un champagne y me propusiste casamiento en frente de todos. Ahí no te tenías que ir a jugar a ningún lado. Eso fue mucho antes de que sí nos tuviéramos que casar porque tenías una semana de vacaciones y te ibas a jugar al exterior. Es feo, de poquito huevo que digas eso, pero no pasa nada", recalcó.

Entre otras cosas, Cinthia Fernández observó: "Jamás acariciaste la cabeza de tu hija con fiebre, ni estando en pareja ni estando separados. Y si un padre no puede con la cuota alimentaria, ayuda con otras cosas. No es solo la guita. Una persona que vive al día no muestra que viaja, que va a comer afuera, que tiene proyectos de construcciones. Y si no te alcanza... buscá otra salida laboral. Te levantás tarde, vivís como querés...".