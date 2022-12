Cinthia Fernández descargó su furia contra quines la acusaron de tener empleada en Navidad

Durante los festejos navideños, Cinthia Fernández mostró un video en el que mostró cómo vivió la Noche Buena junto con sus hijas y rodeada de sus seres queridos.

En el resumen navideño que la panelista compartió en su cuenta de Instagram, se ve los diferentes preparativos y el momento en que las nenas seguían el recorrido de Papá Noel. Entre los invitados, se visualizó una mujer con delantal, a los que todos la sindicaron como la empleada, por lo que fue muy criticada.

“Todo muy lindo, pero tenés a una empleada de delantal. Pequeño gran detalle”, “¿La señora del delantal es la mamá de Cinthia?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Ante la ola de mensajes, ella salió a aclarar la situación. “Estaba leyendo los comentarios del posteo de Navidad. Me están criticando diciendo ‘tiene una empleada haciéndola trabajar en Navidad’”, comenzó.

Y explicó: “Chicos, era mi mamá que no sé cuántas veces le pedí que se sacara el delantal, que se lo puso porque tenía un vestido hermoso que se lo regalé y no quería mancharlo. Y es como obse en cuidar las cosas y la señora no se lo sacó, comió con el delantal puesto. ¿Qué quieren? Se lo pedí de 50 maneras, es mi mamá”. “Qué pedazos de pel... que son...”, cerró harta.