Cinthia Fernández a Defederico: "No me alcanza viejo, ni para el súper"

La mediática Cinthia Fernández estuvo en el centro de la polémica nuevamente con su exmarido el jugador, Matías Defederico.

Es que esta vez, volvió a criticarlo por el monto de dinero que le pasa todos los meses para mantener a sus tres hijas. En un video que se hizo viral a través de sus redes sociales, posteó el momento dramático en el que dio a conocer el total que se gastó cuando fue al supermercado para comprar cosas de la casa.

En el super, gastó alrededor de 50 mil pesos y expresó dramática: "No me alcanza viejo, ni para el súper" y agregó: "Sin carne, artículos de limpieza, verduras. Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera. Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que te difamen y te violentan".

Una vez más la vedette relató lo difícil que se le hace tener que mantener a sus pequeñas con el poco dinero que el futbolista le pasa, teniendo en cuenta que no se quedan muchos días con el en el mes.

"Dice que son 40 mil para la cuota y 15 mil para la obra social, que vale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Hello, después te cuento el colegio, útiles, uniforme, cuota, libros", puntualizó enojada.

La modelo aseguró que todos los meses gasta alrededor de 57 mil pesos. En esta ocasión, Fernández gastó $57.519,13 y según indicó, ese monto fue solo para alimentos, sin contar otro tipo de artículos para el hogar.