Cinco discos de grandes bandas que NO tenés que escuchar

No voy a decir que son los peores, pero claramente no son los mejores exponentes de estas bandas. Buscamos cinco representativos de algunas de las más importantes de la historia porque hasta los genios cometen errores.

Queen + Paul Rodgers - The Cosmos Rocks de 2008

Freddie Mercury llevaba muerto 17 años y Queen se había separado poco tiempo después. Por desgracia para los amantes de la banda, eso no quedó así y dos de sus miembros, el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May, decidieron volver a los escenarios y, lo que es peor, a los estudios.

Para eso, buscaron un nuevo cantante y esa obligación cayó en Paul Rodgers, ex vocalista de Bad Company. A ver, siendo honestos, no es malo, de hecho se lo considera entre los mejores de la historia del rock británico, pero los zapatos, pantalones, camisetas y bigote a llenar, ocupando el lugar de Mercury, resultaron demasiado grandes. Además, el histórico bajista de Queen, John Deacon, no participó del proyecto y tanto Taylor como May grabaron su parte.

Todos los miembros se dedicaron a explicar que no era Queen, sino que era un proyecto nuevo llamado ‘Queen + Paul Rodgers’, pero para la gente, como para mi, esto sonaba a Queen con vocalista nuevo, por lo que fracasó con todo éxito. Y, musicalmente hablando, no aportó absolutamente nada.

Aerosmith - Draw the Line de 1977

La banda de Hard Rock de Boston la venía rompiendo. ‘Toys in the Attic” y ‘Rocks' fueron rotundos éxitos de ventas y charts. ¡El cielo era el límite! Y por eso decidieron volar… pero no en avión sino en Aerolíneas Estupefaciente.

Cuando comenzaron a grabar su quinto disco, ‘Draw the line’, podríamos decir que estaban, ya no tocando banquina, sino completamente volcados. La grabación estuvo marcada por los excesos, al punto que el guitarrista Joe Perry definió la situación como: “éramos adictos a las drogas que incursionábamos en la música, en lugar de músicos que incursionaban en las drogas”.

Comenzaron a culparse por las demoras. Perry dijo que el cantante, Steve Tyler, no escribía las letras, este contestaba que el primero no le mandaba la música. De hecho, no llegaron a componer las canciones necesarias y tuvieron que recurrir a covers de clásicos del blues.

Los críticos, como la revista Rolling Stone, lo definen como un “álbum verdaderamente horrendo”.

Metallica y Lou Reed – Lulu de 2011

Este me duele, porque tanto la banda como el gran Lou Reed son claves en la historia del rock. Para colmo, durante el Salón de la Fama tocaron ‘Sweet Jane’ y la rompieron a pura potencia. Por eso cuando nos enteramos que se venía el disco ‘Lulu’ estábamos todos contentos… hasta que le dimos play.

Una hora y media después, el cd de muchos se convirtió en un frisbee mientras que el de otros se quedó ahí, esperando que quien escuchaba decidiera si era un disco demasiado experimental para su gusto o simplemente una porquería. Reed apenas si hablaba las canciones, los riff sonaban aburridos, el cantante de Metallica, James Hetfield cada tanto metía un coro que nadie quería…

Reed se defendió y dijo que el disco era para “gente alfabetizada”, mientras que Lars Ulrich, el baterista de la banda de heavy metal aseguró que las letras del neoyorquino no eran para todo el mundo. Lo claro para los críticos, era que el disco no le gustó a nadie

U2 - Pop de 1997

Durante los 90, la banda irlandesa buscó un nuevo sonido. Achtung Baby de 1991 y Zooropa de 1993 tuvieron excelente recepción y de hecho se los considera de los mejores de la década y de la historia. Y para su siguiente disco, quisieron experimentar más, tal vez un poco de más.

Se mudaron para el lado del dance, la música electrónica y, en algunas cosas, el rock alternativo. Cuando salió, recibió excelentes críticas y era, para muchos, una visión del futuro. Sin embargo, una serie de especialistas dijeron: “no es un disco inspirado, es solamente un disco caro”. Con el tiempo, el resto de los críticos les dio la razón.

Incluso la banda comenzó a mostrar su disconformidad con el resultado y grabó nuevamente, con el tiempo, algunas de las canciones (aunque ni así las salvaron).

Es cierto que el disco ataca con cierta ironía muchas cosas, pero se ve que se pasaron con el humor porque muchos no lo entendieron y otros tantos creen que se convirtieron en lo mismo que criticaban.

John Lennon/Yoko Ono: Unfinished Music No.1: Two Virgins de 1968

Sí, no podía terminar este listado sin criticar a un Beatle. Hasta ellos se equivocaron. Lennon y Ono quisieron ser experimentales, a tal punto que el experimento les explotó en la cara.

Empecemos por la portada, donde los dos salen desnudos de frente y mostrando todo. Sin comentarios. Obviamente, al poco tiempo la censuraron y tuvieron que ponerle una bolsa marrón para taparla.

Lennon dijo que esperaba que el disco “cambiara a la gente”, pero resultó que la gente cambió de disco. Cuenta con dos canciones, una de cada lado, con el mismo nombre, separadas en partes.

La gente, la crítica, el resto de los Beatles y cualquier con un cierto criterio auditivo, castigaron al disco que quedó en el olvido, salvo para cuando hay que armar un listado de los peores álbumes.

Listo, hasta acá llego hoy. Solo te digo esto: cada lista es subjetiva. Puede que alguno de estos discos a vos te haya gustado y es completamente válido, pero esta es mi selección (dejando varios afuera por limitarme a cinco).

Ahora sí, Feliz Día del Rock y a escuchar buena música.