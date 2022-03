Christina Ricci regresa a la familia Addams en la serie 'Wednesday' de Netflix

Christina Ricci , la actriz que interpretó a "Merlina" (Wednesday en su versión en inglés) en la icónica franquicia de los años 90 "The Addams Family", regresa al universo uniéndose a la serie "Wednesday" de Netflix en un papel misterioso, según informó Variety.

La serie live-action de Tim Burton está protagonizada por Jenna Ortega (You), como Wednesday Addams . La estrella de "Yellowjackets" Ricci no interpretará una versión adulta de "Wednesday", pero los detalles adicionales sobre su personaje se mantienen en secreto.

La serie de ocho episodios se describe como un misterio detectivesco infundido sobrenaturalmente que traza los años de Wednesday Addams como estudiante en Nevermore Academy. Los intentos de Wednesday de dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una ola de asesinatos monstruosos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore.

Ortega lidera la serie, con otros miembros del reparto que incluyen a Ricci, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, y Luis Guzmán como Homero Addams. Thora Birch también aparece en el programa, pero tuvo que salir por motivos personales antes de completar la filmación.

“Wednesday” es una creación de Al Gough y Miles Millar con la dirección de Tim Burton. Gough, Millar y Burton son productores ejecutivos junto a Andrew Mittman de 1.21 ("The Addams Family", "Alphas"), Kevin Miserocchi (Tee and Charles Addams Foundation), Kayla Alpert ("Code Black", "Up All Night"), Jonathan Glickman para Glickmania (“RESPETO”, “La familia Addams 2”) y Gail Berman (“La familia Addams”, “Alphas”).

“La familia Addams”, creada por primera vez por el dibujante Charles Addams en 1938, ha tenido numerosas iteraciones en pantalla. La versión más notable llegó en la década de 1990 con un par de películas live-action, Los Locos Addams (1991) y Los Locos Addams 2 (1993), protagonizadas por Ricci, Raul Julia, Anjelica Houston y Christopher Lloyd.