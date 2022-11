Chris Evans fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo

El actor Chris Evans, famoso por encarnar durante más de una década al Capitán América en la gran pantalla, ha sido elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2022. De esta manera, toma la posta de Paul Rudd, elegido en 2021.

El actor de Marvel ha sido elegido por People como el hombre vivo más sexy del año 2022, un título que acepta con humildad. "Es algo que cuando me haga viejo y esté flácido podré mirar atrás y decir 'me acuerdo de entonces...", dijo Evans a la revista.

El premio se dio a conocer en el episodio del lunes por la noche de "The Late Show with Stephen Colbert", en el que el presentador bromeó diciendo que los finalistas eran Evans y la estrella de "Last Week Tonight" John Oliver. "¡Deja de robar!", gritó Oliver desde la audiencia del programa de la CBS después de que Colbert anunciara que Evans había ganado.

La publicación, aseguró que Evans todavía se está adaptando al nuevo título, pero sabe que esta noticia encantará al menos a una persona: "Mi mamá estará muy feliz", dice. "Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir", agregó.+

Quién es Chris Evans

Chris Evans, nacido en Boston, hizo explotar su popularidad al interpretar al altruista y abnegado superhéroe Capitán América en la multimillonaria franquicia de Los Vengadores de Marvel, y por ser un devoto padre de perro con fotos de Dodger.

Solo este año, ha protagonizado Lightyear, de Pixar, Gray Man, de Netflix, y ha rodado tres nuevas películas, entre ellas Ghosted, de 2023, para AppleTV+, que también produce, y sigue codirigiendo A Starting Point, la plataforma de compromiso cívico que lanzó en 2020.

Ahora, a sus 40 años, Evans intenta priorizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal y pasar todo el tiempo posible en casa y con su familia en Boston. "A la hora de buscar a las personas que interpreto es más una cuestión de dónde se rueda la película", dice. "Soy demasiado mayor para vivir en una maleta durante seis meses y me he instalado en una fase más agradable en la que soy feliz estando en casa".

Tras 22 años de carrera, Evans admite que está preparado para bajar un poco el ritmo. "El aspecto más agradable de mi carrera ahora mismo es sentirme lo suficientemente seguro como para levantar el pie del acelerador", señala. "Siento que tengo un poco más de libertad para alejarme de la industria y seguir encontrando proyectos que satisfagan mi apetito creativo cuando vuelva", afirmó Evans.

También está pensando mucho más en su futuro fuera de la actuación, uno que incluye el matrimonio y la paternidad. "Es algo que quiero absolutamente", dice. Sin embargo, continúa con su lucha de mantener su vida privada bajo siete llaves: "Algunas cosas las quieres sólo para ti, o sólo para mi familia y mis amigos".

¿Cuáles son los hombres más sexys del mundo?

Chris Evans es el último actor de Marvel en ser nombrado el hombre vivo más sexy de People. Paul Rudd, que protagoniza Ant-Man, recibió el título el año pasado, mientras que el villano de "Black Panther" Michael B. Jordan lo ostentó en 2020. El actor de "Thor", Chris Hemsworth, fue elegido en 2014 como el hombre vivo más sexy.