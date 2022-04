Viviana Canosa cruzó a varios famosos en las últimas semanas: Calu Rivero, L-Gante y Flor Peña fueron algunos. Esta vez, sumó a Cande Tinelli a su lista de enfrentamientos, luego de que la cantante contara públicamente que se sumó a la plataforma de contenidos para adultos: Only Fans.

De esta manera, la conductora expresó sin filtro: "Cande Tinelli, la hija de Marcelo. Vos decís "che, yo la verdad que tengo una vida de mierda, no tengo un mango, no tuve educación viví para el orto. No tuve la suerte decís que tuvo la hija de Tinelli. Vos creés que Cande Tinelli lo tiene todo y lo tuvo todo. Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales... "Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá porque no me alcanza la plata".

Luego prosiguió: "Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada. Por 15 dólares te muestra el ojete en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah pero tarasca".

Asimismo, se metió con otras de las famosas que ya eran parte de la red social e indignada comentó: "Este feminismo selectivo me da urticaria".

La mediática postuló que en muchas ocasiones las famosas dicen que "hay que ser feministas" y por otro lado "se cosifican": "¡El patriarcado... A mi que un capocómico no me diga que estoy buena y que un tipo no me corra la silla en un restaurante o no me abra las puertas del auto! Ah.. pero tarasca. Billetera mata galán, y dólar mata cosificación".