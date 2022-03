Viviana Canosa se ha convertido en los últimos tiempos en una de las conductoras más polémicas de la televisión argentina por sus comentarios sin filtros. En su programa Viviana con Vos, que se emite por A24, la periodista dedicó durísimas palabras a la primera dama Fabiola Yáñez.

Tras ver las imágenes de Fabiola en un video masticando chicle y sin corpiño, expresó: “Si vamos a hablar de Juliana Awada y Fabiola Yáñez, realmente es para tirarse de un quinto piso, sin agua en la pileta”, comenzó.

“Esta es nuestra primera dama, pero bueno, que podemos esperar si Alberto es el presidente. Pero ya si se viste mal y masca chicle. Ahí la podemos ver muy elegante”. Luego continuó su descargo en base a como estaba vestida Fabiola Yañez: “Ya que le pagamos 10 asesores, ¿le pueden comprar un corpiño?, les exijo que la cuiden. Si la quieren, cuídenla", manifestó la conductora.

Y completó tajante: “Esta es la primera dama, la que hizo el Olivos Gate, la que se cagó en tus muertos, todo con la nuestra”.

No es la primera vez que Viviana ataca a Fabiola, tras la polémica por las declaraciones de Alberto Fernández sobre el festejo de cumpleaños de ella el 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos, Canosa apuntó contra la pareja ante los dichos: “¿Fue un error? No, fue un delito. A ver si entienden que es un final de época y que no pueden mentirnos más en la cara. ¿Qué más quieren que hagamos?”.

Dentro de las polémicas mas grandes de la conductora, lo que mayor repudio generó en redes fueron sus comentarios durante la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, que despertó la furia de famosas que contraatacaron y salieron en defensa del colectivo feminista.