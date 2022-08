Cande Ruggeri furiosa: respondió a las críticas por entrenar embarazada

Candela Ruggeri estuvo en le ojo de la tormenta esta semana luego de que compartiera su rutina de gimnasio. La modelo vivió una situación desagradable por el video ya que sus seguidores la criticaron porque estaría entrenando de una manera muy dura y está embarazada de tan solo 4 meses.

Las imágenes las difundió a través de su cuenta de Instagram en donde tiene casi dos millones de seguidores, y respondió furiosa a los comentarios que recibió por mostrarlo: "Acabo de llegar a casa después de un día muy largo. Hoy fui a entrenar y saqué unas fotos muy lindas que después voy a mostrar. Estuve leyendo un poco los comentarios que me dejaron ayer en mi último posteo del entrenamiento personal", comenzó expresando en su descargo.

Asimismo, continuó: "Primero quiero aclarar que los mensajes hermosos que me mandan todos los días trato de leerlos y contestarlos, me hacen muy bien. Estoy muy agradecida por esta comunidad hermosa que se creó en mi Instagram con un ida y vuelta. Hay gente muy divina. Pero también hay gente con maldad. Hay gente que no tiene ni idea de un montón de cosas y comenta cosas innecesarias".

Entonces lanzó furiosa: “Lo voy a aclarar creo que por última vez. No sé si lo voy a seguir aclarando, por ahí sí porque hay gente todo el tiempo que se renueva, como dice Mirtha, pero si yo estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó".

“Lo expliqué con mucho amor. Valórenlo porque últimamente tengo 0 filtro y a nada de mandar a la m... a varios que dejan comentarios al p... Infórmense antes de hablar sin saber”, concluyó picante.

De esta manera, la rubia se enfrentó hacia todas las personas que la habían agredido sin saber que todo lo que hace "está avalado" por los médicos que la atienden, teniendo en cuenta su caso en especial.