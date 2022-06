Cande Ruggeri está embarazada: su papá lo contó en vivo sin su permiso

Candela Ruggeri está embarazada de su primer hijo, pero no fue ella quien contó la feliz noticia, sino que se le escapó a su papá, Oscar, mientras estaba al aire durante un programa deportivo.

Fue durante el ciclo de ESPN '90 minutos de fútbol', que el exfutbolista se olvidó que estaba al aire y contó que iba a ser abuelo. “Voy a ser abuelo de Candela”, y segundos después aclaró: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? Y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

Claramente, lo que sucedió no se habló y fue una sorpresa para Cande Ruggeri, ya que después de la "metida de pata" que hizo su papá, respondió vía twitter la publicación de Ángel de Brito y escribió: “lo voy a matar!!”

La joven influencer está en pareja desde el 2018 con Nicolas Maccari y conviven desde el 2019. Hace cuatro semanas, Cande compartió en Instagram una foto de ambos en la que Maccari le daba un beso en la mejilla, que tenía como descripción: “Se vienen cosas lindas”.

En ese momento no se sabía que eran esas cosas lindas, pero ahora ya sabemos de qué estaban hablando