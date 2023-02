Camila de Gran Hermano confesó en una charla íntima que abortó

Gran Hermano es uno de los éxitos de la temporada y logró conseguir un raiting inigualable en la TV abierta. Cientos de jóvenes y adultos se prendieron viendo el reality y a poco de la gran final las emociones se sienten a flor e piel.

Un ejemplo de esto sucedió en las últimas horas cuando Camila le confesó la Tora que había “abortado” y sorprendió a todos. En ese momento reveló detalles de su vida que generaron una repercusión y debate en redes sociales teniendo en cuenta que es un programa consumido por gente muy joven.

Durante la charla, la joven de 21 años indicó que ni había ido “nunca al ginecólogo”. “La única vez que me revisó un ginecólogo fue el año pasado cuando me hice un aborto mientras estaba con mi ex y me tenía que seguir revisando, pero quedo ahí”, comenzó contando.

Luego, indicó: “Yo me entero que se pinchó el preservativo y me dejó de venir. Mi cabeza no creía lo que estaba pasando”, dejando entrever que no se loesperaba.

Finalmente, sostuvo que el doctor “la trató muy bien” y que “en media hora paso todo”. Ante este comentario, La Tora intentó comprender que muchos jóvenes podían estar viendo el programa y concientizó sobre lo sucedido además de explicar que es algo con lo qué hay que tener mucho cuidado: : “Me da mucha pena esa chica. Está muy desbordada”; “Me da pena Camila. Tiene la mentalidad de una niña. Ya tuvo que hacerse un aborto por no tener educación sexual y se la ve muy vulnerable”; “Pobre Camila se hizo un aborto manipulada por su novio y no le dio tiempo a pensar”; “Camila acaba de contar que nunca fue al ginecólogo. Y que el año pasado realizó un aborto, pero no fue a los controles posteriores, que horror”: