¿Cábala? Tini alienta a Rodrigo De Paul y la Selección en Qatar

A diferencia del debut de Argentina contra Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022, en el que perdió 2 a 1, Tini Stoessel viajó para estar más cerca de su novio, Rodrigo De Paul, y alentar a la Selección con todo este sábado, una fecha crucial contra México para pasar a octavos de final.

Si bien Yanina Latorre fue una de las primeras en difundir que la cantante había llegado a Qatar, tampoco era un secreto. De hecho, mientras se disputa el partido entre los dos países latinoamericanos, Tini se mostró totalmente lookeada con los colores del país y junto a su familia en la hinchada, alentando como todo el resto de los argentinos presentes.

Si será una buena cábala o no, no se sabe. Pero lo cierto es que la artista no estuvo el martes durante el primer partido. Ese día, la derrota del equipo de Lionel Scaloni derivó en fuertes críticas a De Paul e incluso los fanáticos apuntaron contra la actriz, que ni siquiera estaba ahí y nada tiene que ver con el desempeño de los futbolistas.

Los padres de la cantante la defendieron frente a diversos comentarios, sobre todo los que publicó en Twitter el humorista gráfico Nik, quien aseguró que el mediocampista debería cambiar sus botines "por unos de verdad", en referencia al calzado del futbolista, que tiene la inscripción "TTT" por la canción "Triple T" de Tini.

También se pronunció al respecto Camila Homs, ex de Rodrigo, quien afirmó que Stoessel "no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o mal".

A pesar de las críticas, la realidad es que Argentina busca dejar todo en la cancha para continuar en la carrera por la Copa del Mundo y Tini está ahí para seguir el minuto a minuto de su pareja y de toda la Selección, como cualquier otra hincha argentina que quiere ver s su país campeón.