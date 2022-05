VIDEO: Bono dio un show en una estación de subte en Kiev

En pleno asedio ruso, Bono y The Edge, integrantes de la popular banda U2, sorprendieron a los ucranianos con un show sorpresa en una estación de subte de Kiev, la capital del país.

En su improvisada presentación, el cantante y el guitarrista de U2 estuvieron acompañados de Taras Topolia, líder de la banda Antytila que se alistó en ejercito de Ucrania para combatir en la guerra.

El recital tuvo lugar en la estación Khreschatyk, uno de los lugares más seguros de Kiev, en el que la semana pasada el presidente dio una larga conferencia de prensa.

La mayoría de los pocos asistentes que tuvo el show de Bono y compañía fueron soldados ucranianos, quienes disfrutaron de hits de U2 como Sunday Bloody Sunday, Desire y With or without you.

"No hay ningún lugar en todo el mundo en el que prefiramos estar hoy que en la gran ciudad de Kiev", expresó el cantante irlandés durante la emotiva presentación, en la que también invitaron a un soldado ucraniano a cantar Stand by me.

Además de su recital en la terminal de subte, en su visita a Ucrania, Bono estuvo visitando las zonas bombardeadas de Borodyanka e Irpin, además de la fosa común de Bucha.