Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez sobre sus dichos de padre ausente

La China Suárez aprovechó las críticas que recibió sobre la crianza de sus hijos para disparar contra Benjamín Vicuña. Lejos de quedarse callada luego de los dichos de Yanina Latorre en LAM (América), la actriz usó su cuenta de Twitter para defenderse y señalar la ausencia del padre de Magnolia y Amancio.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, había escrito la China en Twitter.

Por supuesto, Vicuña fue consultado por LAM sobre las palabras de su expareja mientras estaba en el show de Mau y Ricky. “No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”, disparó el actor.

Cuando el reportero insistió sobre su opinión, él volvió a evitar el tema: “Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.

Finalmente, el periodista quiso saber qué opinaba de Rusherking, el supuesto nuevo novio de la China: “¿A Rusher lo conocés?”. “¿A quién?”, contestó el actor. “Te lo pregunto bien porque como cada uno se separa y se puede presentar a la nueva pareja...”, dijo el notero luego de que el artista negara conocer al joven. En ese momento, el actor comenzó a sonreír y a alejarse de las cámaras. “Es malo este, malo, malo, malo”, comentó en tono de broma.