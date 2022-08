Baby Etchecopar destrozó al Dipy con una frase discriminadora

Baby Etchecopar y El Dipy, se trenzaron en una fuertísima e inesperada confrontación que derivó de la salida de Viviana Canosa de A24. A tal punto se tiraron que el conductor soltó una frase contra el cantante que sonó completamente dicrimiantoria, y el intérprete amenazó con renunciar a la radio donde trabaja.

El primer golpe lo tiró el Dipy, cuando consideró que Etchecopar se tendría que haber ido de A24 en solidaridad con Viviana Canosa, entre ellos al superministro de economía Sergio Massa.

Etchecopar estaba de vacaciones en ese momento y se pronunció a favor de su compañera. La gente aguardó pacientemente su regreso y esperando que pateara el tablero y rompiera con el grupo América, pero Baby los dejó pedaleando en el aire cuando volvió de ese viaje por el exterior y no sólo se reincorporó al canal, sino que lo hizo criticando a Canosa, amen de que se solidarizó con ella.

En su programa de Radio Rivadavia -donde también trabaja el Dipy- Etchecopar respondió con todo y fiel a su estilo. "Y te ponen al Dipy, ¿viste, acá? Que el Dipy aconsejó que yo me tendría que haber ido de A24 en solidaridad con Viviana Canosa. Al aire me aconsejó eso", arrancó el periodista, uno de los más polémicos de la radio y la televisión argentinos.

"Mi querido Dipy -apuntó directo Baby- no es que no te quiera. ¿Sabés que, Dipy? Vos no existís para mi. Yo sé Dipy que cuando alguien se va vos te sentás en su silla, se la ocupás. Sos así. Estás haciendo tu carrera a los panzazos. Que el Dipy venga a aconsejarme a mi que yo tengo que dejar mi programa de América...".

A continuación, con su vehemencia característica remató: "La verdad, Dipy, te digo en serio flaco, vos no sos del medio. ¡Ssos bailantero! Vos tenés que subierta a cantar bailanta. ¡No sos del medio! Vos sos una falsa copia mía. Dipy no representa al pueblo. Dipy anda en un Mercedes Bernz que raja la tierra. A ver si me entendés. No es el nene pobre que dice "no tengo cortinas en mi casa". No mientan. ¡No mientan!". Ante semejante ataque, el Dipy amagó con renunciar a Rivadavia. Seguramente esta historia continuará...